Жителя Краснодара задержали за оплату поддельными купюрами в караоке-клубе

В Краснодаре задержали местного жителя, который пытался произвести оплату в одном из городских караоке-клубов фальшивыми деньгами. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Полицейские установили, что 38-летний краснодарец расплатился в караоке-клубе на улице Сормовской поддельными пятитысячными купюрами. По результатам проведенной экспертизы специалисты отметили, что фальшивые деньги были хорошего качества.

В отношении жителя Краснодара возбудили уголовное дело, в настоящее время по нему осуществляются следственные действия.

В полиции Кубани напомнили, что поддельные купюры чаще всего бывают склеены из двух листов пергамента, из-за чего могут расслаиваться. Расплывчатый текст на купюре и зазоры между метками также являются одними из наиболее узнаваемых отличительных черт фальшивых купюр.

София Моисеенко