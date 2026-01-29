Минтранс удовлетворен результатами торгов по Домодедово

Минтранс удовлетворен итогами торгов, по итогам которых новым владельцем Домодедово стала дочерняя компания аэропорта Шереметьево. Минтранс и Росавиация готовы поддержать инициативы нового владельца в интересах пассажиров, сообщила пресс-служба Минтранса.

«Домодедово на сегодняшний день — это очень сложный участок работы, актив, который имеет большую задолженность, требует значительных финансовых инвестиций и разработки понятной и полезной для граждан стратегии развития»,— сообщили в ведомстве.

Минтранс рассчитывает, что в будущем накопившиеся трудности с инфраструктурой Домодедово получится решить. Это положительно скажется на развитии авиатранспортной системы России и безопасности полетов отечественной гражданской авиации, следует из сообщения.

Новым владельцем Домодедово стало ООО «Перспектива». Компания приобрела аэропорт на сегодняшних торгах за 66,1 млрд руб. — на уровне минимального установленного порога. Организатор торгов ПСБ сообщил «Ъ», что договор с покупателем будет подписан в течение пяти рабочих дней.

Первый аукцион по продаже аэропорта Домодедово более чем за 130 млрд руб., назначенный на 20 января, не состоялся. Единственную заявку, поданную индивидуальным предпринимателем Евгением Богатым, отклонили из-за нарушений в поданном пакете документов. Тогда гендиректор Шереметьево Михаил Василенко заявил, что компания готова рассмотреть покупку аэропорта Домодедово при понижении цены.