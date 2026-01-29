Шереметьево купило Домодедово за 66,1 млрд рублей

Дочерняя компания «Международного аэропорта Шереметьево» — ООО «Перспектива» — на торгах 29 января купила аэропорт Домодедово за 66 132 908 002,5 руб., сообщили «Ъ» в ПСБ, который выступил организатором торгов на площадке РТС-тендер. Новому собственнику достался долг Домодедово на 70 млрд руб.

Торги проходили в виде голландского аукциона (изначально объявляется максимальная цена). Шаг на понижение был выбран в 10%, то есть в 13,2 млрд руб. Минимальный порог был установлен в 66,1 млрд руб. В итоге аэропорт продали по минимальной стоимости.

«Договор с покупателем будет подписан в течение 5 рабочих дней, что позволит в кратчайшие сроки обеспечить поступление средств в госбюджет», — сообщили в ПСБ.

«Минтранс России удовлетворен результатами торгов, — сообщили «Ъ» в ведомстве. — Для транспортной отрасли имеет большое значение, что к управлению одного из крупнейших отечественных аэропортов приходит опытный собственник».

На участие в аукционе было подано пять заявок. К торгам не допустили предпринимателя Евгения Рыбалкина, АО «Альма» и ООО «Аргана». В аукционе участвовали структуры Шереметьево и аэропорта Внуково.