На Дону полицейские пресекли 681 попытку мошенничества на 286 млн рублей

В 2025 году в Ростовской области полицейские с сотрудниками ВТБ пресекли 681 попытку мошенничества со счетами на 286 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба ВТБ.



В большинстве случаев применялся социальный инжиниринг, когда мошенники под разными предлогами убеждают клиентов самостоятельно переводить средства или сообщать данные банковских карт. В общении с жертвами мошенники чаще всего представлялись сотрудниками социальных учреждений, правоохранительных органов или сервисных компаний.

«Чаще всего такие ситуации выявляются при личном обращении в офис — при попытке снять средства с вклада или перевести крупную сумму»,— отмечает заместитель управляющего ВТБ в Ростовской области по розничному бизнесу Максим Алексеев.

В предотвращении случаев мошенничества ключевую роль играют сотрудники банка, которые вовремя обращают внимание на нетипичное поведение клиентов и могут остановить операцию до списания средств.