В Краснодаре начался плановый ремонт подземных пешеходных переходов

Рядом со стадионом «Кубань» в Краснодаре начался ремонт подземного перехода. Об этом сообщил мэр краевой столицы Евгений Наумов в своем Telegram-канале.

«Пока позволяет погода, приступили к плановому ремонту подземных пешеходных переходов. Начали с подземника у стадиона "Кубань". Об этом просили жители»,— написал Евгений Наумов.

В настоящее время в подземном переходе у стадиона «Кубань» проводятся работы по замене светильников и обновлению проводки. Специалисты ремонтируют плитку лестничных сходов и туннеля, после чего приступят к отмыванию надписей и граффити.

Мэр Краснодара подчеркнул, что в течение года плановый ремонт должны будут провести в 25 подземных пешеходных переходах. Работы будут осуществляться поочередно после стабилизации погодных условий.

София Моисеенко