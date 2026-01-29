Использование маткапитала при получении ипотеки выросло на 70% за год

В 2025 году использование материнского капитала при покупке жилья с привлечением ипотеки выросло более чем на 70% год к году. Социальной выплатой при заключении жилищных сделок воспользовался каждый третий заемщик. Об этом сообщает пресс-служба ВТБ.



Чаще всего заемщики средства материнского капитала используют в качестве первоначального взноса. Это способствуют ускорению сделки по приобретению жилья.

В последние годы материнский капитал сыграл ключевую роль в финансовом планировании семей с детьми, особенно при решении вопросов улучшения жилищных условий. Рекордные показатели его применения в 2025 году эксперты связывают с ростом спроса на государственные программы.

Отмечается, что законодательство позволяет направлять маткапитал не только на первоначальный взнос, но и на досрочное погашение уже имеющегося жилищного кредита, чтобы снизить долговую нагрузку семьи.