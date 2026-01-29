В России отмечен рекордный рост интереса банковских клиентов к серебру

В 2025 году российский рынок инвестиционного серебра показал рекордные результаты, как в стоимостном выражении, так и в плане привлечения розничных инвесторов. Число обезличенных металлических счетов (ОМС), содержащих серебро, в банке увеличилось на 36%, а общий объем драгоценного металла на этих счетах вырос на 51%.



По данным Центробанка России, за 2025 год стоимость серебра выросла на 96%, а с начала 2026 года — еще на 21%, что привлекло повышенное внимание инвесторов.

Аналитики отмечают, что за год серебро изменило свой статус, став важным стратегическим активом для защиты и увеличения капитала. Резкий рост его котировок совпал с увеличением интереса со стороны индивидуальных инвесторов. Металл постепенно превращается из специализированного инструмента в ключевой элемент для диверсификации инвестиционного портфеля.

По данным Банка России на 29 января 2026 года, цена на серебро составляет 273,6 руб. за гр.