Похороны российского пловца Николая Свечникова запланированы на 31 января

Похороны российского пловца Николая Свечникова, погибшего в Турции, запланированы на 31 января. Об этом «РИА Новости» сообщила мать спортсмена Галина Свечникова.

Фото: @beswim__ Николай Свечников

Фото: @beswim__

Николай Свечников участвовал в межконтинентальном заплыве через Босфор 24 августа 2025 года, однако не доплыл до финиша. Активные поиски 29-летнего спортсмена продолжались до октября. В конце января вблизи причала Куручешме в Стамбуле обнаружили неопознанное тело. Вскоре экспертиза ДНК установила, что оно принадлежит Николаю Свечникову. Тело спортсмена доставили в Москву 24 января.

На данный момент обстоятельства смерти пловца неизвестны. Семья погибшего подала в стамбульскую прокуратуру жалобу на организаторов заплыва с требованием возбудить уголовное дело, сообщал адвокат Альперен Чакмак. По словам источника «РИА Новости», отчет о причине гибели спортсмена будет доступен не раньше конца апреля.