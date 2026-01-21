Экспертиза ДНК доказала, что в Босфоре нашли тело пловца Свечникова
Экспертиза ДНК установила, что 20 января в проливе Босфор нашли тело российского пловца Николая Свечникова. Об этом сообщил телеканал CNN Turk. Тело Николая Свечникова передадут его семье после завершения всех процедур.
Неопознанное тело вблизи причала Куручешме в Стамбуле обнаружили с прогулочного катера. На теле был плавательный костюм. Для установления личности умершего доставили в бюро судмедэкспертизы.
Николай Свечников пропал 24 августа 2025 года. Он участвовал в 37-м межконтинентальном заплыве через Босфор, однако не вышел на связь после завершения соревнования. Активные поиски россиянина прекратили в конце октября. Семья пловца подавала в прокуратуру Стамбула жалобу на организаторов заплыва и требовала возбудить уголовное дело. Мать Николая Свечникова обещала награду в 500 тыс. лир (около 940 тыс. руб.) тому, кто предоставит новую информацию о ее сыне.