На побережье Анапы и Темрюкского района не зафиксировали выбросы мазута

На береговой линии Анапы и Темрюкского района не было обнаружено новых загрязнений нефтепродуктами за неделю. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

По данным оперативного штаба, выбросы мазута не фиксировались в период с 23 по 29 января. Специалисты продолжают вести ежедневный мониторинг побережья на предмет наличия загрязнений.

На контроле держат и состояние защитного вала в Анапе. Сотрудники отряда «Кубань-СПАС» повторно устанавливают сети, смытые штормами.

София Моисеенко