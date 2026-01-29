Московский проспект в Ярославле закрыли для учебных машин

В Ярославле Московский проспект исключили из маршрутов проведения учебной езды на право управления транспортными средствами. Соответствующий приказ подписал первый заместитель директора департамента городского хозяйства Олег Виноградов. Документ вступил в силу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

В первоначальной редакции приказа на Московском проспекте запрещалось только проведение практических экзаменов на право управления транспортными средствами. Теперь этот пункт изложили в новой редакции.

Запрет ввели на всем протяжении проспекта: от площади Богоявления до улицы Калинина, в целях обеспечения безопасности во время учебной езды.

Алла Чижова