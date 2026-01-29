Представитель РПЦ предложил штрафовать родителей хамящих учителям детей

За агрессию и мат ученика в сторону учителя с родителей необходимо взыскивать крупные штрафы. Такое предложение высказал глава синодального отдела Московского патриархата по религиозному образованию и катехизации митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений (Кульберг). Всю сумму он предложил переводить оскорбленному учителю.

Митрополит сказал об этом во время круглого стола в Совете Федерации. Он сравнил ученика, не уважающего своего учителя, с «сосудом с наглухо закрытой крышкой». По его словам, педагоги зачастую попадают в конфликты с подростками, которые могут «унизить взрослого, снять это на телефон и выложить в сеть». В таких ситуациях школьников защищают их родители.

«Я говорю о страшном явлении, которое разъедает нашу школу изнутри — это феномен родителя-адвоката и учителя-обслуги. В сознании многих родителей произошла чудовищная подмена понятий: школа для них — не храм науки и воспитания, а супермаркет, где они заказали образовательную услугу»,— сказал митрополит (цитата по «РИА Новости»).

По мнению священнослужителя, маленькая зарплата, чрезмерная бюрократическая нагрузка, постоянные проверки, отсутствие реальной защиты от государства подрывают престиж профессии учителя. Он призвал руководство школ выступать на стороне педагогов в конфликтных ситуациях, а не оставлять их «один на один с проблемой».

В сентябре 2025 года в России создали совет по защите профессиональной чести и достоинства учителей. Совет помогает учителям решать сложные конфликты и оказывает поддержку на местах. В марте этого же года Минпросвещения подготовило памятку по противодействию травле в школах и колледжах. Она рассчитана как на учеников, так и на педагогов.