В России создан совет по защите чести и достоинства учителей

Минпросвещения сообщило о создании совета по защите профессиональной чести и достоинства учителей. Совет будет рассматривать заявления по «сложным и спорным ситуациям». Все его решения будут носить рекомендательный характер.

В числе задач совета министерство назвало:

рассмотрение вопросов, связанных с обеспечением и развитием системы защиты профессиональной чести и достоинства педагогов;

выработка предложений по совершенствованию нормативно-правового регулирования;

разработка рекомендаций по защите чести и достоинства учителей.

В состав совета вошли представители Минпросвещения, общероссийского Профсоюза образования, органов исполнительной власти, в том числе из регионов, а также ведущие эксперты в сфере образования. Сопредседатели совета — министр просвещения Сергей Кравцов, глава Профсоюза образования Лариса Солодилова. Заместители сопредседателей — замминистра просвещения Ольга Колударова и зампред упомянутого профсоюза Михаил Авдеенко.

Господин Кравцов говорил, что этот совет поможет соблюдать введенные в закон об образовании профильные нормы. В марте министерство рассказало о подготовке методической памятки по противодействию травле в школах и колледжах. Она рассчитана как на учеников, так и на педагогов.