Губернатор Хинштейн сообщил о непростой ситуации после ДТП с его участием

Губернатор Курской области Александр Хинштейн рассказал о своем состоянии после аварии 22 января. Глава региона поблагодарил врачей Курской областной больницы, которые заняты его реабилитацией, и назвал их «профессионалами экстра-класса».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Хинштейн

Фото: Telegram канал Губернатор Курской области Александр Хинштейн

«Ситуация непростая. Наряду с переломом бедренной кости сломано три ребра, два поперечных отростка позвонка. Это не смертельно, но достаточно неприятно. Реабилитация займет определенное время»,— сообщил господин Хинштейн в Telegram-канале.

Александр Хинштейн добавил, что многие люди желают ему скорейшего выздоровления. Как уточнил губернатор, ему пишут даже незнакомые люди, подписчики. Это очень мотивирует и поддерживает, признался господин Хинштейн.

Находясь в больничной палате, он продолжает «держать руку на пульсе и контролировать ситуацию в регионе», заверил Александр Хинштейн.

Курский губернатор попал в аварию на пути в Конышевский район, куда собирался с рабочей поездкой. Из-за сложных погодных условий, говорил господин Хинштейн, машину занесло на сложном участке дороги и выбросило на обочину. Его госпитализировали, после чего провели операцию.