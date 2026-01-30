Додо на Дону: раскатка на перспективу

Ростовское подразделение Dodo Brands намерено интегрироваться в городскую среду к 2026 году



В 2026 году команда Dodo Brands в Ростове делает ставку на простую идею: ресторан должен быть удобным для жизни — когда нужно быстро перекусить, встретиться, порадовать ребёнка или спокойно пообедать. Пицца остается сердцем меню, но ключевой разговор с городом — про разнообразие сценариев, удобный цифровой сервис и живой человеческий контакт.

Dodo Brands в Ростове-на-Дону входит в 2026 год с фокусом на повседневные причины посещения ресторанов: быстрый обед, удобный перекус, десерты и сервис, который экономит время. Команда отмечает, что сегодня для гостей важно не только «что» в меню, но и «как» устроен опыт: скорость, качество, понятность выбора, предсказуемость результата и ощущение заботы на каждом этапе — от удобства заказа в приложении до вкуса продукта и атмосферы в ресторане.

За прошедший год Додо в регионе продолжила укреплять свои сильные стороны — технологичность, стандартизацию процессов и открытость, — одновременно развивая локальные инициативы и коммуникации. Это проявляется в простых, но важных вещах: например, в приложении гости могут легко сделать повторный заказ, быстро найти подходящий вариант для перекуса «по дороге» (от омлетов в пите до кукурузных лепешек «додстеров» и фирменных сэндвичей-дэнвичей) и, конечно, получить разнообразный выбор фирменной пиццы.

2025-й год Додо Пицца Ростов в цифрах:

— 1 076 888 заказов — было обслужено (534 895 — на доставку и 541 993 — в ресторане);

— 57 403 человек — количество новых клиентов;

— 37 минут 23 секунды — средняя скорость доставки;

— 4,88 — средняя оценка гостей (приложение Додо) и 4,87 (Яндекс.Карты);

— 300 сотрудников — работает и развивается в команде;

— 245 — реализовано локальных инициатив / партнерств / социальных проектов.

В 2026 году ростовская команда Dodo Brands начинает новую коммуникационную стратегию, которая акцентирует внимание на том, зачем стоит заходить в ресторан именно сегодня. Это не должно быть событием «по случаю», а должно стать привычкой — за вкусным и понятным обедом, закусками, десертами и быстрым сервисом. В основе такого подхода — фокус на клиентском опыте через системную работу с командой, обучение, стандарты качества и сервиса, а также локальные решения, которые помогают гостю чувствовать себя «на своём месте». Команда Додо рассматривает маркетинг не как набор разрозненных акций, а как дисциплину управления вниманием и опытом: понимать, кто наш гость, почему он выбирает нас именно сейчас, как возвращается, что мешает приходить чаще и какие поводы нужны, чтобы проект являлся частью привычного маршрута.

Комментарий партнёра Dodo Brands в регионе, Елены Гриневой: «В 2026 году мы хотим говорить с городом шире и точнее — через реальные сценарии, в которых живут люди. Для нас Додо — это удобный вариант «не только пиццы» на каждый день: когда нужен быстрый понятный обед, перекус, закуски или десерты, и когда хочется опереться на городской сервис, который экономит время. Маркетинг для нас — это не “громко заявить”, а выстроить понятный маршрут гостя: от первого касания и доверия — до повторного визита и привычки. При этом мы отдельно усиливаем офлайн-визиты и семейные форматы, потому что Додо — это эмоции, люди и живой опыт».

Одним из уникальных семейных форматов, который в 2026 году команда планирует развивать в Ростове, становится Академия Пиццы (ТЦ «Новая Провинция», проспект Маршала Жукова, 35) со специальным отдельным пространством для детских мастер-классов и праздников. Это особый формат взаимодействия: ребенок вовлечен в процесс, учится новому и получает эмоцию «я сделал сам», а родитель получает уверенность в качестве и организации. В Академии дети проходят весь путь приготовления пиццы — от работы с тестом до сборки и выпечки — и завершают опыт общей частью за столом. В конце каждый участник получает памятный элемент опыта (например, диплом и небольшие бренд-атрибуты), чтобы эмоция продолжалась и после визита. Для дней рождения предусмотрена расширенная программа и отдельная логика праздника: от первых минут и игр-разогрева до финального момента с поздравлением именинника.

Комментарий регионального управляющего, курирующего Академию Пиццы, Нижада Зейналова: «Мы развиваем Академию как семейный опыт: это не разовая активность, а понятный формат выходного дня. Мы работаем как площадка для детских мероприятий и дней рождения — с прозрачной программой и продуманной логикой. Для семей результат заранее понятен: ребенок учится новому и получает эмоцию, а родитель — уверенность в качестве и организации».

В 2026 году Dodo Brands в Ростове планирует развивать коммуникации вокруг семейных форматов, партнерств и городских сообществ: делать больше точных касаний в локальных каналах о сценариях потребления, усиливать присутствие в местах, где семья принимает решение «куда пойти», и создавать эмоциональные моменты, которые ощущаются как настоящее событие. Академия Пиццы является одним из инструментов этой стратегии — как формат, который расширяет поводы прийти в Додо формируя уникальные детские воспоминания. В конечном итоге, Dodo Brands хочет стать не просто местом, где можно вкусно поесть, а настоящим центром общения, встреч и мероприятий для жителей Ростова-на-Дону.

О компании Dodo Brands — международный foodtech-бизнес, развивающий цифровые инструменты и сеть ресторанов. «Додо Пицца» в Ростове-на-Дону — часть сети Dodo Brands. Компания развивает сервис еды, основанный на стандартах качества, технологичности и культуре открытой работы с обратной связью.

Сайт проекта: https://dodopizzakids.ru/city/Rostov_na_Donu