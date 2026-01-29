В Крыму прогнозируют снег и гололед, объявлено штормовое предупреждение

На территории Крыма ожидается резкое ухудшение погоды. В оперативном штабе республики оповестили о введении штормового предупреждения.

Штормовое предупреждение в Крыму будет действовать 30, 31 января и 1 февраля. В этот период синоптики прогнозируют дождь, переходящий в снег, местами возможны очень сильные осадки. Ожидаются гололед и отложение мокрого снега с усилением ветра до 15–20 м/с, в отдельных районах ветер может усилиться до 25 м/с.

По данным оперативного штаба Крыма, 1 февраля температура воздуха может опуститься на 10–12 градусов ниже текущих показателей. В ночное время температура может составить –8...–13 градусов.

София Моисеенко