Отдел МВД по Тацинскому району возглавил Евгений Гаврилов

Начальником отдела МВД по Тацинскому району назначен подполковник полиции Евгений Гаврилов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области

Евгению Гаврилову 43 года, службу он начинал в 2001 году в Вооруженных Силах России. В 2007 году получил должность начальника пункта централизованной охраны отдела вневедомственной охраны при отделе внутренних дел по Константиновскому району. С 2023 по 2026 год работал заместителем начальника отдела МВД по Константиновскому району.

За период службы в органах внутренних дел правоохранитель награжден медалями «За отличие в охране государственной границы» и «За отличие в службе» 3, 2 и 1 степени.

Константин Соловьев