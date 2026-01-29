В Неклиновском районе в ДТП с грузовиком погиб 54-летний водитель
В Неклиновском районе в столкновении с грузовым автомобилем погиб 54-летний водитель, еще один человек пострадал. ДТП случилось днем 29 января на автодороге «Новороссия», сообщили в госавтоинспекции Ростовской области.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
По предварительным данным, водитель «ВАЗ 21103» не уступил дорогу грузовому автомобилю Shacman. Им управлял 48-летний водитель. Транспортные средства столкнулись.
В результате случившегося, водитель легковушки погиб на месте, а его 50-летний пассажир получил травмы.
Устанавливаются все обстоятельства ДТП.