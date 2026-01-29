Адвокат в Шолоховском районе стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве
В Шолоховском районе адвокат стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве (ч.2 ст. 159 УК РФ). Его уже признали виновным, сообщили в СУ СК России по Ростовской области.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
В июне 2022 года осужденный согласился помочь местной жительнице с оформлением права собственности на земельную долю. Имущество она унаследовала от супруга. Как только фигурант получил от потерпевшей вознаграждение в размере 80 тыс. руб., он перестал проявлять интерес к делу. Деньги он потратил на личные нужды.
Суд назначил ему 300 часов обязательных работ с лишением права заниматься адвокатской деятельностью на 1 год.