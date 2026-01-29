Ростовская область заняла третье место среди регионов по страхованию посевов

По итогам 2025 года Ростовская область расположилась на третьем месте среди регионов по площади застрахованного урожая. Об этом сообщил Национальный союз агростраховщиков (НСА).

В расчет брали две посевные компании — яровую и озимую. В Ставропольском крае растениеводы застраховали 33% посевных площадей (983 тыс. га), в Краснодарском крае — 27% (1 млн га), а в Ростовской области — 25% и 1,1 млн га посевных площадей.

В топ-5 вошли также Омская область (застраховано 964 тыс. га или 35% площадей) и Республика Татарстан (799 тыс. га, что составляет 31%).

Мария Хоперская