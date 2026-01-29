Спрос на доставку белья из-за рубежа вырос на 87% после акции бренда Сидни Суини

Рекламная акция американской актрисы Сидни Суини спровоцировала резкий рост интереса российских потребителей к категории нижнего белья. Как подсчитали в сервисе по доставке товаров из-за рубежа CDEK.Shopping, совокупный спрос на категорию у них вырос на 87% за 24 часа после события. В рекламе актриса разместила белье своего нового бренда Syrn на знаке Hollywood в Лос-Анджелесе.

Вирусный ролик с акцией Сидни Суини начал распространяться в интернете с 27 января. Как подсчитали в CDEK.Shopping, бренд Syrn за сутки после этого искали несколько сотен раз, хотя ранее интерес к нему был минимальным. Количество запросов по имени Sydney Sweeney (латиницей и кириллицей) увеличилось на 168%. Параллельно фиксировался рост числа запросов по поводу бренда American Eagle. Его амбассадором тоже выступает Сидни Суини.

В рекламном ролике актриса вместе с помощниками и съемочной командой ночью прокрадывается к буквам Hollywood и развешивает на них гирлянду из бюстгальтеров. Как сообщает LA Times, команда актрисы получила только общее разрешение на съемки в этом районе от организации FilmLA. Ни Торговая палата Голливуда, которая владеет правами на знак, ни некоммерческая организация Hollywood Sign Trust, которая обслуживает его, разрешения на съемку не давали. Теперь актрисе может грозить штраф.

