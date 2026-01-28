Сидни Суини все продумала

В соцсетях обсуждают новую скандальную рекламу Сидни Суини. Американскся актриса развесила гирлянду из бюстгальтеров на знаменитом знаке «Hollywood» в Лос-Анджелесе. На видео она вместе с помощниками и съемочной командой прокрадывается в ночи к достопримечательности и забирается на буквы, чтобы вывесить нижнее белье. Ролик стал рекламой для запуска нового бренда белья Сидни. При этом, как пишут СМИ, разрешения на съемку у нее не было — актрисе может грозить наказание за незаконное проникновение на территорию и вандализм. Знак принадлежит торговой палате Голливуда. Там подтвердили, что не знали о планах девушки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mario Anzuoni / Reuters Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Насколько продуман такой маркетинг? Исполнительный директор коммуникационной группы «Аймарс» Александр Ревский считает, что все риски просчитаны: «Акция получилась действительно яркая. Остается только посчитать количество сообщений в мировом сегменте интернета. По сути, все крупные российские СМИ об этом так или иначе упомянули. Формат акции — это то, о чем чаще всего мечтают клиенты: простая дешевая механика, которая получила большой охват и внимание СМИ и блогеров к собственному бренду нижнего белья актрисы, который еще не вышел на рынок, но при этом столько внимания уже ему уделено. При этом я уверен, что все потенциальные риски были плюс-минус просчитаны. Даже если вдруг будет какой-то штраф, эффективность данной рекламы окажется значительно выше. Насколько я понимаю, информация о том, что Джефф Безос поддерживает стартап Сидни Суини, реальна, поэтому это еще один топ-момент. В любом случае они сумеют договориться с учетом того, что буквы ни в каком виде повреждены не были, то есть про вандализм здесь сложно говорить».

Впрочем, пока о предъявленных обвинениях ничего не известно. Тем временем актриса в тот же день выложила в соцсетях первые фотографии кампании ее бренда уже в привычном использовании. Сейчас у Суини выходит фильм, и теперь уже неясно, кто для кого служит дополнительным прогревом, отмечает основатель рекламного агентства Purple Door Алексей Пак: «Эта история продумана железно. Активность ее бренда в соцсетях и так неплохая, учитывая, что количество постов можно посчитать по пальцам одной руки. Сидни Суини — секс-символ правой части Америки. Еще начиная со скандала джинсовой рекламы, у нее продолжается точно такая же история — провокации через секс, через яркость. Плюс она еще молодая девчонка, которая как раз таким образом передает дух бренда, потому что покупать ее тоже будут не взрослые женщины, а девушки — ее целевая аудитория. И ей важно быть на одной волне с ними, что она и делает.

Поэтому такого рода рекламные кампании привлекают внимание, и именно к человеку, создающему или являющемуся лицом бренда. И если в конечном итоге против Суини будет какой-то иск, то она просто заплатит штраф. Она транслирует аудитории, что она молода, для нет границ, она создает прикольные вещи. Количество брендов нижнего белья в мире огромно, и чтобы выделиться из толпы, бренду нужно давать определенную легенду».

Предыдущая противоречивая реклама с Сидни Суини для компании American Eagle принесла акциям корпорации рост почти на 40%. Это самое большое ралли с момента основания бренда. Реклама также дала, по словам представителей, «беспрецедентное количество новых клиентов». Ролик с актрисой вызвал бурную реакцию из-за схожести звучания слов «джинсы» и «гены» на английском, в игре слов некоторые увидели намеки на риторику о расовом превосходстве.

Фотогалерея Год Суини Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Главная роль Сидни Суини в фильме «Кристи» может принести ей номинацию на «Оскар», хотя сам фильм публика восприняла довольно прохладно Фото: Black Bear «Самое большое заблуждение на мой счет — что я тупая блондинка с большими сиськами. Я — натуральная брюнетка» (из интервью Сидни Суини журналу Glamour) Фото: Jordan Strauss / Invision / AP Кристи Мартин и Сидни Суини Фото: Jordan Strauss / Invision / AP Сидни Суини на красной дорожке перед 77-й церемонией вручения премии «Эмми» Фото: Jae C. Hong / AP В 2020 году Сидни Суини пришла на афтерпати «Оскара» как гостья, в 2026-м надеется прийти как минимум в качестве номинантки, как максимум — лауреатки Фото: Evan Agostini / Invision / AP «Мне часто задают вопросов: “Вы феминистка?” Я черпаю уверенность в себе, принимая свое тело» (из интервью журналу Glamour) Фото: Willy Sanjuan / Invision / AP «Парням нужно только одно» — слоган рекламной кампании Dr. Squatch с участием Сидни Суини. Что «одно»? Мыло из натуральных ингредиентов Фото: Dr. Squatch Рекламу джинсов American Eagle обсуждали гораздо активнее и эмоциональнее, чем фильм «Кристи» Фото: David 'Dee' Delgado / Reuters Звезды сериала «Эйфория» Мод Апатоу, Элджи Смит, Сидни Суини и Зендея на церемонии вручения премии «Эмми» 22 сентября 2019 года Фото: Kevork Djansezian / Getty Images Сидни Суини с Джонатаном Давино Фото: Charley Gallay / Getty Images for InStyle Следующая фотография 1 / 10 Главная роль Сидни Суини в фильме «Кристи» может принести ей номинацию на «Оскар», хотя сам фильм публика восприняла довольно прохладно Фото: Black Bear «Самое большое заблуждение на мой счет — что я тупая блондинка с большими сиськами. Я — натуральная брюнетка» (из интервью Сидни Суини журналу Glamour) Фото: Jordan Strauss / Invision / AP Кристи Мартин и Сидни Суини Фото: Jordan Strauss / Invision / AP Сидни Суини на красной дорожке перед 77-й церемонией вручения премии «Эмми» Фото: Jae C. Hong / AP В 2020 году Сидни Суини пришла на афтерпати «Оскара» как гостья, в 2026-м надеется прийти как минимум в качестве номинантки, как максимум — лауреатки Фото: Evan Agostini / Invision / AP «Мне часто задают вопросов: “Вы феминистка?” Я черпаю уверенность в себе, принимая свое тело» (из интервью журналу Glamour) Фото: Willy Sanjuan / Invision / AP «Парням нужно только одно» — слоган рекламной кампании Dr. Squatch с участием Сидни Суини. Что «одно»? Мыло из натуральных ингредиентов Фото: Dr. Squatch Рекламу джинсов American Eagle обсуждали гораздо активнее и эмоциональнее, чем фильм «Кристи» Фото: David 'Dee' Delgado / Reuters Звезды сериала «Эйфория» Мод Апатоу, Элджи Смит, Сидни Суини и Зендея на церемонии вручения премии «Эмми» 22 сентября 2019 года Фото: Kevork Djansezian / Getty Images Сидни Суини с Джонатаном Давино Фото: Charley Gallay / Getty Images for InStyle Смотреть

Анжела Гаплевская