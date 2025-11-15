Премьера фильма «Кристи» с Сидни Суини в главной роли состоялась 7 ноября. Кассовые сборы картины пока не впечатляют. Возможно, дело в том, что многие американцы воспринимают Суини не как актрису, а как символ. Скандальную рекламу джинсов American Eagle с ее участием обсуждали все, вплоть до президента США Дональда Трампа. А косметическая компания Dr. Squatch в результате успешного сотрудничества со Суини была куплена за $1,5 млрд. У нее миллионы подписчиков в соцсетях. Как и в случае с Трампом, по отношению к Сидни Суини Америка разделилась на две части. Одни восхищаются ею, потому что она — красивая гетеросексуальная здоровая молодая женщина белой расы. Другие утверждают, что единственное ее достоинство — грудь, которую она не стесняется демонстрировать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главная роль Сидни Суини в фильме «Кристи» может принести ей номинацию на «Оскар», хотя сам фильм публика восприняла довольно прохладно

Фото: Black Bear Главная роль Сидни Суини в фильме «Кристи» может принести ей номинацию на «Оскар», хотя сам фильм публика восприняла довольно прохладно

Фото: Black Bear

Текст: Алексей Алексеев

В фильме «Кристи» Сидни Суини предстает в образе Кристи Мартин, сыгравшей ключевую роль в признании и популяризации женского бокса. Ради роли актрисе пришлось поправиться на 35 фунтов (15,9 кг). Когда фильм впервые был показан на кинофестивале в Торонто, кинокритики писали, что работа Сидни заслуживает номинации на «Оскар». Но по результатам первого уикенда североамериканского проката лента заняла лишь 11-е место. Похоже, поклонники актрисы не хотят смотреть на нее в роли сильной женщины. Фанаты, к числу которых относится даже действующий президент США, привыкли видеть ее другой.

У Сидни Суини отличное платье

«Если женщины процветают — общество процветает». Под таким лозунгом американский журнал Variety, освещающий новости мира шоу-бизнеса, провел 26 октября 2025 года в Лос-Анджелесе торжественное мероприятие «Сила женщин» («Power of Women»). Награды за достижения всей жизни были вручены пяти выдающимся представительницам шоу-бизнеса: Кейт Хадсон, Ванде Сайкс, Николь Шерзингер, Джейми Ли Кертис и Сидни Суини.

Речь на церемонии, принимая награду, Суини посвятила Кристи Мартин: «Я не боец на ринге, но я увидела в Кристи что-то от себя. Я знаю, каково это — быть недооцененной, когда люди определяют тебя еще до того, как ты сама успеешь определиться. Я знаю, каково это — доказывать, что ты достоин быть здесь, быть увиденным, чтобы тебя воспринимали всерьез. У каждого из нас своя борьба. И Кристи напоминает нам всем, что сила не всегда выглядит ярко; иногда это просто возвращение, снова и снова, независимо от того, кто на тебя смотрит. Играя ее, я поняла, что выживание — это не конец истории, это начало возвращения».

Как это бывает на кинофестивалях и различных премиях, самой интересной широкой публике и самой обсуждаемой в таблоидах и соцсетях частью программы была красная дорожка.

На ней Суини была вне конкуренции — в прозрачном облегающем платье из серебристой ткани от Кристиана Коуэна и Элиаса Матсо. Носится оно без бюстгальтера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография «Самое большое заблуждение на мой счет — что я тупая блондинка с большими сиськами. Я — натуральная брюнетка» (из интервью Сидни Суини журналу Glamour) Фото: Jordan Strauss / Invision / AP Кристи Мартин и Сидни Суини Фото: Jordan Strauss / Invision / AP Сидни Суини на красной дорожке перед 77-й церемонией вручения премии «Эмми» Фото: Jae C. Hong / AP В 2020 году Сидни Суини пришла на афтерпати «Оскара» как гостья, в 2026-м надеется прийти как минимум в качестве номинантки, как максимум — лауреатки Фото: Evan Agostini / Invision / AP «Мне часто задают вопросов: “Вы феминистка?” Я черпаю уверенность в себе, принимая свое тело» (из интервью журналу Glamour) Фото: Willy Sanjuan / Invision / AP Следующая фотография 1 / 5 «Самое большое заблуждение на мой счет — что я тупая блондинка с большими сиськами. Я — натуральная брюнетка» (из интервью Сидни Суини журналу Glamour) Фото: Jordan Strauss / Invision / AP Кристи Мартин и Сидни Суини Фото: Jordan Strauss / Invision / AP Сидни Суини на красной дорожке перед 77-й церемонией вручения премии «Эмми» Фото: Jae C. Hong / AP В 2020 году Сидни Суини пришла на афтерпати «Оскара» как гостья, в 2026-м надеется прийти как минимум в качестве номинантки, как максимум — лауреатки Фото: Evan Agostini / Invision / AP «Мне часто задают вопросов: “Вы феминистка?” Я черпаю уверенность в себе, принимая свое тело» (из интервью журналу Glamour) Фото: Willy Sanjuan / Invision / AP

«Платье, передающее атмосферу средневековой кольчуги, мечтательно ниспадало каскадом по фигуре суперзвезды. Дизайнерское платье имело шнуровку на спине, что придавало образу еще больше остроты, а уникальная ткань создавала впечатление увлажненной, облегая изгибы тела Суини и стягивая талию, создавая идеальный силуэт “песочные часы”» — так описала «самое смелое платье осени» обозревательница журнала Sports Illustrated.

В аккаунтах Суини в соцсетях — а у нее миллионы подписчиков — появилось много недовольных комментариев с обвинениями в объективизации и сексуализации. «Как мы можем сосредоточиться на ее словах, если первое, что мы видим,— это ее грудь?» «Это не расширяет возможности женщин, а принижает их».

Консервативная телеведущая Мегин Келли (россиянам она известна по интервью с Владимиром Путиным 2018 года) в своей программе призналась, что является поклонницей Суини, но при этом осудила прозрачное платье. Популярность Сидни Суини среди консерваторов в целом высока, особенно после того, как стало известно, что она зарегистрировалась в качестве сторонника Республиканской партии перед прошлогодними президентскими выборами в США.

Шарон Стоун взяла Сидни под защиту. В эксклюзивном интервью журналу Variety она заявила: «Нормально использовать то, что дала тебе мама. Это действительно здорово. Быть сексуальной тяжело, и, думаю, мы все это знаем. Совершенно нормально использовать всю свою сексуальность — прямо здесь и сейчас — и стремиться к чему бы то ни было».

Внешность и сексуальность Сидни Суини далеко не первый раз становятся предметом культурных войн.

С полицейским эскортом по бульвару Сансет

В октябре 2023 года группа The Rolling Stones выпустила состоящий только из нового материала студийный альбом «Hackney Diamonds». В клипе на вошедшую в альбом песню «Angry» снялась Сидни Суини. Она едет, пританцовывая, в кабриолете по лос-анджелесскому бульвару Сансет мимо билбордов, на которых оживают Роллинги.

Фронтмен группы Blur, участник проекта «Gorillaz» Деймон Албарн в интервью французскому журналу Les Inrockuptibles раскритиковал альбом «Hackney Diamonds» и клип «Angry»: «Я послушал их новую песню и посмотрел этот ужасный клип, показывающий их на разных этапах жизни на рекламных щитах. И эта молодая объективизированная женщина. Что за чертовщина? Что-то совершенно бессвязное».

Суини ответила на обвинения в объективизации в интервью британской версии журнала Glamour: «Это сексуально и сильно, и я не думаю, что в этом есть что-то плохое. Я снялась в клипе Rolling Stones. Насколько это круто и культово? Мне было очень хорошо. Все движения, все, что я делала, было фристайлом. Кто еще может кататься, стоя в кабриолете, по бульвару Сансет в сопровождении полиции? Я даже не представляла, что в моей карьере будет что-то подобное».

Предвестники смерти воукизма

Американская сеть бресторанов Hooters — кормилица юмористов и стендаперов. Уже много лет она служит мишенью для шуток. «Бресторан» — не опечатка, это производное от «breast» — женская грудь. Hooters — жаргонное слово с тем же значением. Эмблема ресторанов — сова, большие глаза которой вписаны в буквы «ОО», стилизованные под женскую грудь. Униформа официанток — оранжевые шорты и белый топ с изображением этой совы. Подростки, военнослужащие, одинокие мужчины ходят в рестораны сети не только для того, чтобы полакомиться фирменными куриными крылышками, но и чтобы поглазеть на официанток.

2 марта 2024 года Сидни Суини выступила в качестве приглашенной ведущей вечерней музыкально-юмористической передачи SNL (Saturday Night Live, «Субботним вечером в прямом эфире») на телеканале NBC. В юмористическом скетче она и постоянные участницы SNL Хло Файнмен и Сара Шерман предстали официантками Hooters. Суини изображала официантку Тину, которая работает первый день. В конце дня девушки пересчитывали чаевые. У одной — $42. У второй — $39. Официант Деннис и вовсе получил на чай 12 центов, а один из посетителей оставил ему записку: «Вы испортили мой день». Тина выкладывает на стол свои чаевые — $3600. К стойке подбегает посетитель, бросает пачки наличных и говорит, что бежит в банк — снять еще.

Интересно, что журналистка NBC Саманта Винсенти, комментируя этот скетч, употребила в отношении Суини выражение «генетически одаренная».

Но о генетике — чуть позже. А сценка вызвала бурное возмущение феминисток, сторонников идеологии воукизма (woke, американский политический термин, обозначающий повышенное внимание к вопросам расовой, социальной и половой справедливости, дискриминации и неравенству), борцов за разнообразие, равноправие и инклюзивность — DEI. Приверженцы традиционных ценностей взяли Суини под защиту.

Пишущий редактор Vanity Fair Карен Вэлби в статье «Saturday Night Live» «забрызгала Сидни Суини грязью», высказала претензии к создателям телепередачи: «Ее грудь была полностью выставлена напоказ и часто упоминалась; волосы спадали волнами, как у русалки. Не знаю, смешная ли она, ведь в шоу ей нужно было всего лишь быть молодой и красивой».

«Почему обсуждения груди Сидни Суини так неадекватны?» — заголовок статьи Кэйт Ллойд в британской версии журнала Vogue. «Мне больно, оттого что в последние несколько недель старая добрая грудь оказалась в эпицентре, возможно, самой глупой культурной войны нашего времени»,— констатирует Ллойд.

Американский ультраконсервативный политолог и инфлюенсер Ричард Ханания опубликовал в соцсети Х (бывший Twitter) видео, в котором Сидни Суини благодарит участников передачи SNL, подписав его: «Воукизм мертв». Журналистка Эми Хэмм дала своей колонке в канадской газете National Post название «Воукизм не может конкурировать с неоспоримой красотой Сидни Суини». Колонка начинается так: «Предвещают ли груди Сидни Суини размера D смерть воукизма? Таким вопросом задается общественность, как минимум в соцсетях».

«Красота теперь политизирована,— отмечает журналистка.— За это нам следует поблагодарить тиранический, воукистский и (такова ирония) находящийся в меньшинстве авангард, который годами заставлял нашу культуру притворяться, что некрасивое красиво».

Британский таблоид Daily Mail в статье «Почему Сидни Суини и ее грудь размера D преподносятся как доказательства того, что культура воукизма мертва» указывал на то, что американские правые выбрали Суини в качестве необычного противоядия от разгула политкорректности.

Все свое «В старших классах я стеснялась своей большой груди и говорила, что, когда мне исполнится 18 лет, я сделаю пластику, чтобы уменьшить ее. А мама отвечала: “Не делай этого. Пожалеешь в колледже”. И я так рада, что не сделала этого. Мне они нравятся. Они мои лучшие друзья. Тело каждого прекрасно. Когда ты уверена в себе и счастлива внутри, это действительно видно другим» (интервью журналу Glamour, 2023 год)

Мыло для грязных мальчишек

В мае 2025 года стало известно о том, что Суини стала лицом компании Dr. Squatch, занимающейся выпуском средств для ухода за телом для мужчин. Была выпущена лимитированная серия (5000 кусков) мыла Sydney`s Bathwater Bliss с уникальным ингредиентом. В рекламе запах мыла описывался так: «с нотками сосны, пихты Дугласа, землистого мха и легким оттенком воды из ванны Сидни Суини». Вода из ее ванны и была тем самым уникальным ингредиентом. К куску мыла прилагался сертификат, свидетельствующий, что вода — подлинная.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Парням нужно только одно» — слоган рекламной кампании Dr. Squatch с участием Сидни Суини. Что «одно»? Мыло из натуральных ингредиентов

Фото: Dr. Squatch «Парням нужно только одно» — слоган рекламной кампании Dr. Squatch с участием Сидни Суини. Что «одно»? Мыло из натуральных ингредиентов

Фото: Dr. Squatch

Мыло поступило в продажу на сайте Dr. Squatch по цене $8 за штуку 6 июня в 12:00 по времени Восточного побережья США. Весь тираж был моментально распродан, под напором фанатов рухнул сайт. Затем мыло появилось на аукционе eBay, но там его перепродавали уже по другой цене — в интервале от $400 до $600. Те, кому не хватило мыла, могли утешаться небольшим рекламным видео с Суини в ванной.

Мнения общественности опять разделились. Одни осуждали актрису за то, что она позволяет себя объективизировать и сексуализировать. Другие говорили, что подобная реклама положительно влияет на мужчин, заставляя их внимательнее относиться к личной гигиене.

Не прошло и месяца с момента распродажи мыла, как стало известно, что один из крупнейших мировых производителей товаров повседневного спроса — Unilever покупает компанию Dr. Squatch за $1,5 млрд.

Геныальный рекламный ход

Сидни Суини много снимается в рекламе. Samsung, Baskin-Robbins, Miu, Jimmy Choo, Armani Beauty, Kerastase, Hellman`s Mayonnaise…

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рекламу джинсов American Eagle обсуждали гораздо активнее и эмоциональнее, чем фильм «Кристи»

Фото: David 'Dee' Delgado / Reuters Рекламу джинсов American Eagle обсуждали гораздо активнее и эмоциональнее, чем фильм «Кристи»

Фото: David 'Dee' Delgado / Reuters

Все эти кампании, вместе взятые, и даже история с мылом Dr. Squatch не могут и близко сравниться по резонансу с рекламой джинсов American Eagle, которая вышла в июле 2025 года. В английском языке слова «гены» (genes) и «джинсы» (jeans) пишутся по-разному, но звучат одинаково. В ролике про джинсы Суини произносит: «Гены передаются от родителей к потомству, часто определяя такие черты, как цвет волос, характер и даже цвет глаз. Мои джинсы синие». После чего на экране появляется надпись: «У Сидни Суини отличные джинсы».

Публика, придерживающаяся идеологии воукизма, подняла в онлайне невообразимый шум. Актер Крис Гловер (сетевой псевдоним GenericArtDad, 750 тыс. подписчиков в TikTok) обнаружил в рекламе закодированный сигнал сторонников превосходства белой расы. Доктор Мия Бретт (QueenMab87, 30 тыс. подписчиков в Х): «Я не понимала, почему всех так взбесила реклама Сидни Суини, но потом сообразила, что стоит посмотреть ее со звуком, и… О, МОЙ БОГ! Да это же какая-то чертова дерьмовая арийская евгеника».

Американское руководство взяло Сидни под защиту. В аккаунте Пентагона в Х появилась фотография министра обороны Пита Хегсета в джинсах с подписью: «У @secdef отличные джинсы». Вице-президент США Джей Ди Вэнс высказался так: «Мой политический совет демократам — продолжать говорить, что все, кто считает Сидни Суини привлекательной, нацисты».

Представитель пресс-службы Белого дома назвал возмущение либералов рекламой джинсов American Eagle «идиотизмом» и «важной причиной, по которой американцы проголосовали за Трампа».

Сам Трамп написал в своей соцсети Truth Social: «Сидни Суини, зарегистрированный республиканец, сделала самую горячую рекламу. Это реклама American Eagle, и джинсы просто разлетаются с полок. Задай им жару, Сидни!»

Через месяц после появления рекламы акции компании American Eagle стоили на 30 процентов дороже.

Партнеры В отличие от Тейлор Свифт, чей роман с игроком в американский футбол Трэвисом Келси используется в пиаре на 100%, о личной жизни Сидни Суини известно мало. Да, был такой Джонатан Давино, на 13 лет ее старше. Бизнесмен из Чикаго. Вместе они были семь лет, вместе спонсировали несколько фильмов в соотношении 50:50. В январе 2025 года вроде бы расстались. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сидни Суини с Джонатаном Давино

Фото: Charley Gallay / Getty Images for InStyle Сидни Суини с Джонатаном Давино

Фото: Charley Gallay / Getty Images for InStyle На свадьбе Джеффри Безоса и Лорен Санчес в Венеции в июле Суини впервые появилась с другим мужчиной — председателем совета директоров Ithika Management Group Скутером Брауном. Ему 44, разведен.

Как все начиналось

У Сидни Суини, как у любой знаменитости, есть предназначенная для поклонников биография, в которой иногда встречаются нестыковки.

Сидни Бернис Суини появилась на свет 12 сентября 1997 года в Спокане, штат Вашингтон. Отец, Стивен Суини, работал в индустрии гостеприимства. О нем мало что известно, за исключением байки о том, как он и дед Суини решили посмотреть «Эйфорию», но выключили телевизор, не досмотрев до конца первую серию — не были готовы к такому шокирующему содержанию. А вот бабушка досмотрела сериал. И вообще оказалась большой фанаткой внучки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Звезды сериала «Эйфория» Мод Апатоу, Элджи Смит, Сидни Суини и Зендея на церемонии вручения премии «Эмми» 22 сентября 2019 года

Фото: Kevork Djansezian / Getty Images Звезды сериала «Эйфория» Мод Апатоу, Элджи Смит, Сидни Суини и Зендея на церемонии вручения премии «Эмми» 22 сентября 2019 года

Фото: Kevork Djansezian / Getty Images

Про Лизу, мать Сидни, известно, что она бывший адвокат по уголовным делам. В 2023 году Лизе Суини исполнилось 60. Трент Суини (брат Сидни) выложил в соцсеть фотографии празднования дня рождения. На некоторых гостях, попавших на фото, были бейсболки с лозунгом Дональда Трампа: «Сделаем Америку великой снова» и футболки с надписью: «Жизни полицейских важны». В дополнение ко всему Трент подписал пост с фотографиями так: «Сделаем шестьдесят великими снова». Поднялась вполне ожидаемая буря возмущения в соцсетях, на которую Сидни отреагировала в Х таким постом: «Ребята, это просто дикость. Невинное празднование 60-летия моей мамы превратилось в абсурдное политическое заявление, хотя это и не входило в мои намерения. Пожалуйста, перестаньте делать предположения. Всем большой любви и с днем рождения, мама!»

Когда Сидни было 11 (по версии журнала People) или 12 (по версии телеканала CNBC) лет, она заявила родителям, что хочет стать актрисой, и показала созданную в программе Power Point презентацию пятилетнего плана действий, направленных на достижение этой цели.

Когда ей было 13, опять же по ее словам, семья переехала в Лос-Анджелес — поближе к Голливуду, чтобы легче было ходить на прослушивания.

Дебютировала Сидни в весьма посредственном комедийном ужастике 2009 года «ЗМП: Зомби массового поражения» в роли девочки Лизы, появляющейся на экране секунд на 15.

В том же году вышло еще два фильма с ее участием. В четвертой серии сериала «Герои» она сыграла роль «маленькой девочки», настолько незначительную, что даже не удостоилась упоминания в титрах. Зато в 99-й серии сериала «Мыслить как преступник» ей досталась уже роль со словами (точнее, одним словом) — она исполнила одну из жертв серийного убийцы.

Как видно из простого сравнения даты рождения с датами выхода фильмов, сниматься в кино Сидни Суини начала еще до переезда в Лос-Анджелес.

В последних классах школы Суини сдала специальный экзамен, чтобы перейти на домашнее обучение. При этом сумела закончить школу на одни «А» (пятерки). Кроме исполнения мелких ролей, беготни по прослушиваниям, выполнения школьных домашних заданий Сидни хватало времени на спорт. В интервью журналу W она рассказывала: «Я была в команде по лыжам и вейкбордингу. Я занималась слаломом на водных лыжах. Я играла в футбольной и софтбольной командах. А потом родители отдали меня в грэпплинг (это что-то вроде борьбы) и кикбоксинг. Я была единственной девушкой в додзё. Я тренировалась там с 13 до 19 лет. Я дралась со всеми парнями».

Еще в одном интервью Сидни сказала, что в старших классах школы даже выучила русский язык, но почему-то постеснялась продемонстрировать знания и произнести хоть одно слово по-русски.

Время ролей девочек и девушек второго и третьего плана продлилось не пятилетку, как она предполагала, а десять лет.

Примерно к 2018 году девушка созрела. Для более значимых ролей. В сериале «Сплошной отстой» она появлялась на экране во всех сериях. В газетах стало мелькать ее имя — в скобках, после имени героини сериала. В том же 2018 году она сыграла в сериалах «Рассказ служанки» и «Острые предметы». Затем снялась у Квентина Тарантино в «Однажды в Голливуде».

А затем был 2019 год и роль Кэсси Ховард в «Эйфории», сделавшая ее знаменитой. Потом пришло время красных дорожек, рекламных контрактов и культурных войн.