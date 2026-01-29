В Москве установлен рекорд по количеству выпавшего за сутки снега

Москва установила третий рекорд за месяц по количеству снега. За сутки в столице выпало 14 мм осадков, а за двое суток — 27 мм. Это более половины от месячной нормы осадков, сообщила метеоролог Татьяна Позднякова в Telegram-канале.

Фото: Дмитрий Ермаков, Коммерсантъ

Предыдущий метеорологический рекорд был установлен в 1977 году, когда в Москве за сутки выпало 8,4 мм снега, отметила госпожа Позднякова. Высота снежного покрова в столице достигла 60 см. По оценкам синоптика, больше всего снега выпало в районе Внуково — 65 см. Татьяна Позднякова добавила, что сегодня количество снега может увеличиться на 2-4 см.

Всего с начала января в столице выпало 76,2 мм осадков, что составляет 147% от нормы месяца, рассказала метеоролог. По словам госпожи Поздняковой, январь за всю историю наблюдений собрал максимальное количество метеорологических рекордов. В первый зимний месяц было зафиксировано по два дня с рекордным количеством осадков (1970 и 1995 годы). Январский снегопад также вошел в пятерку самых сильных за 146 лет.