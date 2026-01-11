Прошедший в Москве снегопад вошел в пятерку самых сильных за 146 лет метеорологических наблюдений. Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ, передает «РИА Новости».

«Снегопад 9 января 2026 года замыкает пятерку самых сильных за весь период наблюдений»,— рассказали в Гидрометцентре. Синоптики отметили, что в пятницу в столице выпало 21,4 мм осадков, что составляет 40% от месячной нормы.

Также был обновлен суточный рекорд количества осадков за 50 лет. Предыдущий был поставлен в 1976 году — 12,9 мм. Эксперты отмечали, что максимальная высота снежного покрова в столице составила 39 см. В Подмосковье высота снежного покрова достигла 51 см. Рекордное количество снега зафиксировано в Черустях, Михайловском и Серпухове.

За 146 лет наблюдений за зимней погодой в Москве отмечалось всего 24 случая снегопада, превышающего 15 мм осадков, следует из данных ученых. Сильные снегопады в столице повторяются один раз в 5-6 лет.