«Симфония без оркестра», дискотека 90-х и комедия с Александром Петровым

В пятницу, субботу и воскресенье жители и гости Сочи смогут увидеть историческое кино и музыкальную комедию. А еще можно провести время на стендап-шоу или в зале органной музыки. Подробнее — в афише «Ъ-Сочи».

Где послушать музыку

1 февраля в 17:00 в Зале органной и камерной музыки имени Дебольской в Сочи состоится концерт лауреата премии «Органист года» Владимира Королевского «Симфония без оркестра». Программа продолжительностью 1 час 20 минут представит слушателям жанр симфонии для органа, раскрывающий богатые тембровые возможности инструмента, способного имитировать звучание целого оркестра. Прозвучат сочинения Луи Вьерна, Шарля-Мари Видора, Микаэла Таривердиева, а также органные транскрипции произведений Арама Хачатуряна и Дмитрия Шостаковича. Мероприятие организовано Сочинским концертным объединением.

Стоимость билета — от 500 руб. (12+)

Какие спектакли посмотреть

31 января, в 14:00 на сцене Зимнего театра в Сочи пройдет детский спектакль «Морозко» в постановке Московского театра музыкальной антрепризы «Буфф-Парадиз». Представление по мотивам известной русской народной сказки длительностью 60 минут представит классическую историю о доброй падчерице и суровом Морозко, воплощенную с использованием народной музыки, живого звука и красочных костюмов. Спектакль направлен на воспитание у юных зрителей понимания таких ценностей, как доброта, справедливость и трудолюбие.

Стоимость билета — от 1 000 руб. (6+)

В тот же день в 19:00 в Зимнем театре Сочи пройдет показ музыкальной комедии «Покровские ворота» по знаменитой пьесе Леонида Зорина и сюжету одноимённого фильма. Спектакль, поставленный театром «Буфф-Парадиз» под режиссурой Вячеслава Иванова, переносит зрителей в атмосферу московского дворика 1950-60-х годов. Постановка продолжительностью 135 минут с антрактом сочетает в себе известные диалоги, живую музыку, зажигательные танцы и ностальгическое настроение, сказано в аннотации.

Стоимость билета — от 1 000 руб. (6+)

1 февраля в 18:00 на сцене Зимнего театра в Сочи пройдет комедия «Просто бэби, или Любовь по-французски». В основе постановки лежит комедийный сюжет о семейных отношениях и конфликте поколений в семье предпринимателя Фонтажа. Как сказано в аннотации, произведение сочетает традиционный французский юмор, музыкальные номера и исполнение известных российских актеров под режиссурой Семена Стругачева. Продолжительность театрального представления составляет 150 минут.

Стоимость билета — от 1 500 руб. (16+)

Что посмотреть в кино

В прокат вышла российская комедия «Комментируй это» режиссера Юлии Трофимовой. В фильме, повествующем о семейной паре на грани развода, главные роли исполнили Александр Петров и Юлия Хлынина. Сюжет развивается вокруг необычной терапии, в рамках которой с героями начинает жить Комментатор — человек, озвучивающий все их скрытые мысли и чувства.

Стоимость билета — от 720 руб. (16+)

1 февраля в 15:00 в кинотеатре «Кино Море Молл» пройдет показ российской исторической драмы «Павел I», представляющей собой экранизацию театральной постановки. Фильм режиссера Натальи Ковалевой с Александром Олешко в главной роли воссоздает события в Михайловском замке накануне и в день убийства императора 12 марта 1801 года. Картина продолжительностью 138 минут, созданная в 2024 году, предлагает зрителям погрузиться в атмосферу дворцового заговора и последние часы правления Павла I.

Стоимость билета — от 500 руб. (16+)

Куда сходить еще

30 января в 19:00 на курорте пройдет экскурсия. Иммерсивный аудиоспектакль-прогулка «Тайны Сочи» от проекта «Фаролеро» предлагает участникам вечернюю экскурсию по историческому центру города в формате театрализованного променада. В сопровождении фонарщика Фаролеро гости пройдут по маршруту от Зимнего театра до Морского вокзала, где легенды и истории будут раскрываться через аудиорассказ, встречи с актерами и интерактивные элементы. Программа длится 85 минут и проходит в вечернее время по расписанию, начиная с 30 января. Местом сбора служит Театральная улица у светящихся звезд Зимнего театра.

Стоимость билета — от 1 700 руб. (0+)

31 января в 19:00 на сцене Red Arena в селе Эстосадок состоится стендап-шоу комика Андрея Бебуришвили под названием «Новое и лучшее». В своей новой программе артист представит юмористические монологи, обещая зрителям смех, дерзость и немного ностальгии.

Стоимость билета — от 1 700 руб. (18+)

Также 31 января стартует серия вечеринок «Дискотека 90-х», которые пройдут на теплоходе «Дагомыс», отходящем от Причала № 7. Мероприятие предлагает двухчасовую прогулку по акватории Сочи под популярные хиты девяностых в исполнении диджея. В программу также входят световое шоу и конкурсы. Ближайшие рейсы запланированы на 31 января, а также на 25 и 28 февраля, отправление в 19:00. Для посадки необходимо предъявить паспорт или свидетельство о рождении для детей.

Стоимость билета — от 3 500 руб. (18+)

