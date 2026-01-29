На Дону с 31 января закрывается сезон охоты на зайца-русака
В Ростовской области с 31 января закрывается сезон охоты на зайца-русака. Об этом сообщили в министерстве природных ресурсов региона.
Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ
В рамках сезона с 21 октября по 14 января охота разрешалась с использованием специально обученных борзых собак. Однако, с 4 ноября и до 31 января, охоту разрешили без собак.
Нарушение законодательства в области охоты может повлечь за собой как административную, так и уголовную ответственность. Штрафные санкции варьируются от 500 руб. до 4 тыс. руб., а в некоторые случаях у нарушителей могут отобрать орудие охоты. За серьезные нарушения закона предусмотрены уголовные наказания, которые могут включать штрафы до 500 тыс. руб. или даже лишение свободы на срок до двух лет.