На Дону с 31 января закрывается сезон охоты на зайца-русака

В Ростовской области с 31 января закрывается сезон охоты на зайца-русака. Об этом сообщили в министерстве природных ресурсов региона.

В рамках сезона с 21 октября по 14 января охота разрешалась с использованием специально обученных борзых собак. Однако, с 4 ноября и до 31 января, охоту разрешили без собак.

Нарушение законодательства в области охоты может повлечь за собой как административную, так и уголовную ответственность. Штрафные санкции варьируются от 500 руб. до 4 тыс. руб., а в некоторые случаях у нарушителей могут отобрать орудие охоты. За серьезные нарушения закона предусмотрены уголовные наказания, которые могут включать штрафы до 500 тыс. руб. или даже лишение свободы на срок до двух лет.

Мария Хоперская