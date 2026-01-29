Kai Angel, «Маленький принц» и Джерард Батлер

В эти выходные в Краснодаре ожидается разнообразная и увлекательная программа. Жители и гости краевого центра смогут посетить концерты, выставки и театральные постановки, в том числе по произведениям Михаила Булгакова, Льюиса Кэрролла и Вильгельма Гауфа. Главные события — в афише «Ъ-Кубань».

Какие концерты посетить

30 января в 19:00 в Театре ТМИН состоится концерт гитарной музыки Дмитрия Григорьева. Как обещают организаторы, зрителей ожидает выступление особого жанра, где инструмент звучит как целый оркестр, а каждая мелодия обладает своим характером и сюжетом.

Стоимость билетов — от 1000 руб. (12+)

31 января в 12:00 в Муниципальном концертном зале Краснодара запланирован вечер классической музыки для детей и их родителей. Для юных зрителей это будет возможность прикоснуться к творчеству великих композиторов, узнать интересные истории их жизни и познакомиться с классической музыкой вживую, сказано в описании.

Стоимость билетов — от 500 руб. (6+)

31 января в 19:00 в Муниципальном концертном зале Краснодара выступит «Романтик-квартет». Зрители смогут услышать произведения Чайковского, Шостаковича, редко исполняемые произведения Танеева, Мясковского и Вайнберга.

Стоимость билетов — от 750 руб. (12+)

31 января в 22:00 в Sgt. Pepper’s Bar пройдет ностальгический вечер, посвященный русскому року и мировым хитам. Гостей ждет подборка песен из репертуара Limp Bizkit, Korn, Three Days Grace, Nirvana, а со стороны русского рока — из репертуара «Сплин», Цоя и других в исполнении трибьют-проекта A-one.

Стоимость билетов — от 700 руб. (18+)

1 февраля в 18:00 в Кроп Арене выступит хип-хоп и рэп исполнитель Kai Angel. Слушателей ожидают самые популярные песни лидера чартов, обещают организаторы.

Стоимость билетов — от 3449 руб. (16+)

1 февраля в 20:00 в The Rock Bar выступит рок-группа «АнимациЯ». Артисты сыграют в Краснодаре в рамках своего юбилейного тура «АнимациЯ 25» и представят программу «Хиты, проверенные временем, и новые песни с будущего альбома».

Стоимость билетов — от 2200 руб. (16+)

Какие спектакли посмотреть

30 и 31 января в Театре драмы им. М. Горького покажут спектакль «Собачье сердце», поставленный на основе одноименного произведения Михаила Булгакова. Это история о профессоре Преображенском, его большой надежде и разочаровании в том, что ему так и не удалось создать идеального члена общества.

Стоимость билетов — от 400 руб. (16+)

30 января в 19:00 в Одном театре покажут спектакль под названием «Гадюка». Это история об Ольге Зотовой — семнадцатилетней гимназистке, которая живет в богатом купеческом доме, занимается музыкой, читает зарубежные романы, но, как и все, мечтает о своем «маленьком счастье». Ее жизнь только начинается, в то время как вокруг разгорается гражданская война.

Стоимость билетов — от 1000 руб. (18+)

31 января в 11:00 и в 14:00 в Новом театре кукол представят детский спектакль «Карлик Нос» по произведению В. Гауфа. Юным зрителям покажут историю Карлика Носа и его подруги Мими о воспитании чувств и о том, как невзгоды и страдания закаляют душу, раскрывая в ней глубины человечности.

Стоимость билетов — от 500 руб. (6+)

31 января в 12:00 в Театре драмы им. М. Горького пройдет спектакль «Алиса в Зазеркалье», поставленный по одноименному произведению Л. Кэрролла. На этот раз главная героиня окунется в мир капризов, страхов, неудач и парадоксов — в Зазеркалье.

Стоимость билетов — от 1000 руб. (6+)

31 января в 11:30 и в 14:30 в театре Veritas представят спектакль «Маленький принц», поставленный по одноименному произведению Антуана де Сент-Экзюпери. Это история о том, как в суете современного мира у взрослых совсем не остается времени пообщаться со своим внутренним ребенком. Они теряют веру и становятся заложниками работы.

Стоимость билетов — от 700 руб. (0+)

1 февраля в 17:00 в Театре драмы им. М. Горького покажут драматический спектакль под названием «Маскарад». Это история о том, как пресытившийся светской жизнью Евгений Арбенин для личного удобства женится по совету своего друга. Впоследствии он влюбляется в юную супругу Нину, и все его мысли окутывает ее образ. Постановка расскажет о том, возможна ли чистая любовь среди интриг и обманов разгульной светской жизни.

Стоимость билетов — от 400 руб. (12+)

1 февраля в 20:00 в Доме мецената состоится показ спектакля-лекции «Русалка». Гостям расскажут о мифологических существах, их культуре, зарождении и трансформации. Лекцию проведет историк и искусствовед, а в мир иммерсивного театрализованного представления зрителей погрузят актеры Дома.

Стоимость билетов — от 3000 руб. (16+)

Что смотреть в кино

В краснодарских кинотеатрах на экраны вышел фантастический боевик «Гренландия 2: Миграция». Это история о том, как людям приходится искать новое убежище из-за невозможности оставаться в Гренландии после катастрофы. Фильм о «самой важной» и «опасной миграции в истории человечества» с Джерардом Батлером в главной роли.

Стоимость билетов — от 450 руб. (18+)

Жители Краснодара могут посетить показ семейной кинокартины «Папа может». Это история о том, как главный герой, которого играет Александр Ревва, остается без супруги, улетевшей на отдых, с четырьмя детьми и собакой и открывает для себя настоящие тяготы семейного быта и воспитания детей.

Стоимость билетов — от 350 руб. (6+)

На экраны кинотеатров вышел триллер под названием «Горничная», который расскажет историю Милли, мечтающей начать жизнь с чистого листа и работающей горничной в роскошном особняке семьи Винчестер. Однако она и не подозревает, что находится за закрытыми дверями и странными правилами нанимателей. В главных ролях Аманда Сайфред и Сидни Суини.

Стоимость билетов — от 660 руб. (18+)

Для юных зрителей в краснодарских кинотеатрах показывают приключенческий мультфильм «Чарли Чудо-пес». Это история о собаке со суперспособностями, который должен остановить кота по имени Пудинг, вынашивающего злодейские планы по завоеванию мира.

Стоимость билетов — от 250 руб. (6+)

В кинотеатрах также начался показ фантастического фильма «Левша» с Юрием Колокольниковым в главной роли. В конце XIX века офицер Петр Огарев и тульский мастер Левша расследуют заговор, связанный с механической блохой, чтобы спасти Россию накануне войны с Британией. Их ждет опасное противостояние с системой и выбор между долгом и чувством.

Стоимость билетов — от 350 руб. (12+)

Куда сходить еще

30 января в 20:00 в Стендап-баре «Маяковский» состоится юмористическое шоу Please Stand-up. Опытные комики расскажут свои лучшие шутки и максимально зарядят позитивом всех гостей и зрителей.

Стоимость билетов — от 600 руб. (16+)

30 и 31 января в Ледовом дворце Ice Palace пройдет хоккейный матч «Гвардия» — «Липецк». Команды будут бороться за первенство России среди юниоров серии НМХЛ.

Стоимость билетов — от 200 руб. (0+)

30, 31 января и 1 февраля в Музее-заповеднике им. Фелицына представят художественную вывеску «Климт, вдохновленный Ван Гогом, Моне, Матиссом». Эта выставка предлагает новый взгляд на творчество Густава Климта, раскрывая его как вдумчивого наблюдателя, который вступал в диалог с мастерами разных эпох и находил в них вдохновение для собственного уникального самовыражения, сказано в описании.

Стоимость билетов — от 350 руб. (12+)

