Туристы проявили сдержанность

На курортах Краснодарского края средняя загрузка отелей в период новогодних праздников, по данным участников рынка, составляла 80–85%, а в некоторых объектах достигала 92%. Заполняемость в среднем выросла на 5–10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Структурный сдвиг произошел в пользу санаторно-курортного сектора. Негативным фактором, сдерживавшим общий рост турпотока в этом году, стала непогода, отмечают участники рынка.

Руководитель отдела продаж УК «Прованс» Татьяна Трегубская в новом зимнем сезоне отметила два ключевых тренда — по географии гостей и динамике бронирования. Традиционно сильными были потоки из Москвы и Санкт-Петербурга. Также выросла и стала очень весомой доля гостей из Краснодарского и Ставропольского края, откуда гости добирались на личном автотранспорте на выходные.

В сравнении с прошлым годом основной темп спроса сформировался позже — пик пришелся на период за два-три месяца до заездов.

«При этом около 20% бронирований поступило в последнюю неделю или даже в день заезда, что говорит о возросшей спонтанности решений и важности работы с last-minute предложениями. Наша сеть на курорте Красная Поляна показала среднюю загрузку в 80%»,— рассказала собеседница «Ъ-Сочи».

Генеральный директор сети отелей Sirius Hotels Егор Грузинов, помимо туристов из Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодарского края отметил растущий турпоток из Сибири, Урала, Поволжья. По его словам, люди едут осознанно, часто по рекомендациям. Свыше 60% бронирований были совершены более чем за три месяца до заезда. Средняя загрузка по сети составила 74%, а в пиковые даты, с 31 декабря по 3 января, превысила 92%, отметил господин Грузинов.

В Cosmos Hotel Group в период новогодних праздников пиковые даты загрузки сочинского кластера (четыре объекта) пришлись на 2–8 января. По данным пресс-службы сети, наиболее популярными отелями стали объекты в Сочи и Адлере — в некоторые праздничные дни загрузка достигала 80–85%.

При этом в сети обратили внимание на растущий турпоток иностранных гостей. В период новогодних праздников отели сети посетили гости из Кувейта, Китая, Израиля, ОАЭ и Беларуси.

По оценкам представителей Azimut Hotels, на курортах Краснодарского края в период новогодних каникул общая загрузка отелей сети была близка к уровню аналогичного периода прошлого года.

«Классические отели работали в режиме, близком к полной загрузке, но в среднем по сегменту не продемонстрировали значительного роста»,— прокомментировали в пресс-службе сети.

При этом, как отметили представители сети, структурный сдвиг произошел в пользу санаторно-курортного сектора. Именно санатории показали в Azimut лучшую динамику, увеличив среднюю заполняемость в праздничный период на 8–10% по сравнению с новогодними каникулами прошлого года. В компании связывают это с устойчивым спросом на оздоровительный и семейный отдых с лечением.

Стоимость отдыха в новогодний период существенно варьировалась в зависимости от категории отеля и дат. Например, в сети Sirius Hotels зафиксировали рост среднего чека на 10–12% при одновременном увеличении средней заполняемости на семь процентных пунктов.

Как отмечает Татьяна Трегубская, для пар стоимость номера на сутки в среднем стартовала от 20 тыс. руб. Цена семейного отдыха с детьми, предполагающего размещение в номерах категории «люкс» или семейных номерах, начиналась в среднем от 35 тыс. руб. в сутки и могла достигать более высоких значений в премиальном сегменте.

«По итогам праздничного периода 2026 года мы фиксируем положительную динамику. Средняя заполняемость наших объектов выросла примерно на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом ADR (Average Daily Rate — средняя стоимость номера за сутки проживания в гостинице.— Прим. «Ъ-Сочи») показал сдержанный рост. Однако за счет более высокой загрузки и оптимизации дополнительных услуг общая выручка продемонстрировала увеличение, что является ключевым финансовым итогом»,— прокомментировала госпожа Трегубская.

Негативным фактором, несколько сдерживавшим общий рост турпотока по югу в этом году, стала непогода в отдельные дни праздников (штормы и снегопады), отметили в Azimut Hotels. В целом же новогодний сезон в компании охарактеризовали как стабильный, с высокой загрузкой на уровне прошлогодних показателей, но с заметным опережающим ростом популярности санаториев.

По оценкам Татьяны Трегубской, рынок продолжил развитие в сторону роста предложения: открылись новые объекты размещения, расширились существующие. «Однако общий объем спроса со стороны туристов остался примерно на уровне прошлых лет. Это привело к обострению конкурентной борьбы»,— резюмировала эксперт.

Сергей Емельянов