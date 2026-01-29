В Ростовской области задержали водителя с поддельными правами

Сотрудники ГИБДД на трассе Волгоград-Луганск задержали водителя ВАЗ-2110 с поддельным водительским удостоверением, которое он приобрел в Ростове-на-Дону за 100 тыс. руб. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

По информации ведомства, инцидент произошел на 221-м км автодороги Р-260 Волгоград — Каменск-Шахтинский — Луганск. Инспекторы ДОБ ДПС остановили автомобиль под управлением 34-летнего мужчины. Предъявленное им водительское удостоверение вызвало подозрения у сотрудников полиции из-за сомнительной подлинности, а сам водитель демонстрировал признаки нервозности.

Проверка показала, что номер документа зарегистрирован на другого человека. Задержанный признался, что купил удостоверение у незнакомца в областном центре за 100 тыс. руб.

По факту использования подложного документа возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ. (приобретение, хранение, перевозку в целях использования или сбыта либо использование заведомо поддельных паспорта гражданина, удостоверения или иного официального документа). Автомобиль изъят. Кроме того, в отношении нарушителя составлен административный протокол за управление транспортом без права управления.