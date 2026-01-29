В конце 2025 года объем госзакупок на Кубани вырос на треть

Объем государственных закупок в Краснодарском крае в четвертом квартале 2025 года увеличился на 35%, до 119,7 млрд руб., следует из данных РТС-тендера, на которые ссылается «BFM Кубань». По сравнению с третьим кварталом, когда было заключено контрактов на 89 млрд руб., рынок продемонстрировал заметное оживление.

Всего в октябре—декабре региональные власти провели около 46 тыс. процедур по законам 44-ФЗ и 223-ФЗ. Совокупная начальная цена тендеров достигла 135 млрд руб., при этом экономия бюджетных средств по итогам торгов составила 4,3 млрд руб. На долю малого и среднего бизнеса пришлось контрактов на 28,3 млрд руб.

Вместе с тем в годовом разрезе сохраняется разнонаправленная динамика. Как ранее сообщал «РБК Краснодар», объем закупок госкорпораций по 223-ФЗ в регионе за 11 месяцев 2025 года сократился на 27%, до 108,5 млрд руб., что на 39,7 млрд руб. меньше показателя предыдущего года.

Вячеслав Рыжков