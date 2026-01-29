На здравоохранение Кубани в 2026 году выделят свыше 200 млрд рублей

В Краснодарском крае свыше 200 млрд руб. направят на развитие системы здравоохранения в 2026 году. Об этом заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев на Академических чтениях Российской академии наук, прошедших на базе Краевой клинической больницы №1 им. профессора Очаповского, сообщает пресс-служба администрации края.

«Неизменным приоритетом для нас остается сохранение здоровья людей как в больших городах, так и малых, отдаленных поселениях»,— заявил глава региона.

Он напомнил о мерах по модернизации медицинской инфраструктуры края. В регионе закупили 44 высокотехнологичных компьютерных томографа, установленных в каждой районной больнице. В 2025 году приобрели почти 3 тыс. единиц современного оборудования.

По словам Вениамина Кондратьева, власти края уделяют внимание подготовке медицинских кадров. С 2022 года врачам предоставляют по 1 млн руб. на первоначальный взнос по ипотеке. Такой поддержкой уже воспользовались более 400 специалистов.

Выделенные средства также направят на строительство и модернизацию поликлиник, фельдшерско-акушерских пунктов и зданий врача общей практики.

Ключевым проектом станет краевой Центр медицинской реабилитации. В его структуру войдут консультативно-диагностическая поликлиника, дневной и круглосуточный стационары, отделение реанимации и интенсивной терапии. Пациенты смогут получить полный цикл восстановления после травм, инсультов, операций, нарушений функций опорно-двигательного аппарата и заболеваний сердечно-сосудистой системы. Завершение строительства учреждения планируется к концу 2026 года.

Алина Зорина