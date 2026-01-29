Суд запретил гостинице в Абрау-Дюрсо использовать название «Натали»

Арбитражный суд Краснодарского края запретил предпринимателю Елефтеру Евангелиди использовать названия «Натали» (Natali) для гостиницы в Абрау-Дюрсо (Новороссийск) и взыскал с него 20 тыс. руб. компенсации в пользу подмосковной компании «Натали Сервис».

Согласно материалам делам, с которыми ознакомился «Ъ-Новороссийск», компания «Натали Сервис» (ранее — «Брендбокс», занимается арендой интеллектуальной собственности) подала иск против господина Евангелиди и «Яндекса», требуя запретить предпринимателю применять спорные обозначения для гостиничных услуг в наружной рекламе, доменном имени, на сайте и картографических сервисах. Истец также требовал 1 млн руб. компенсации с обоих ответчиков.

Суд установил звуковое, графическое и смысловое сходство до степени смешения между используемым ответчиком обозначением «Натали» и товарным знаком истца. Несмотря на различия в написании последней буквы в латинице и некоторые графические отличия, судьи отметили практически полное вхождение словесного элемента товарного знака истца в спорное наименование ответчика.

По мнению суда, различие в одну конечную гласную букву и несовпадение отдельных графических элементов не устраняют сходство обозначений с точки зрения зрительного и звукового восприятия. Наличие дополнительного элемента Villa в названии ответчика также не исключает нарушения, поскольку это слово часто используется в сфере предоставления жилья для отдыха.

Товарные знаки истца зарегистрированы для услуг 43-го класса МКТУ, включая гостиницы, базы отдыха, аренду временного жилья и бронирование мест. Ответчик использует спорные обозначения для аналогичной деятельности — предоставления проживания, питания в ресторане и туристических услуг в селе Абрау-Дюрсо.

Суд пришел к выводу, что спорные названия могут ввести потребителей в заблуждение относительно источника услуг. Довод предпринимателя о том, что он начал использовать обозначение раньше регистрации товарных знаков истца, был отклонен. В удовлетворении исковых требований к ООО «Яндекс» суд отказал.

Решение может быть обжаловано в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд.

Наталья Решетняк