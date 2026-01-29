На Дону 77% сотрудников хотят обучение от работодателей в 2026 году

На Дону 77% сотрудников предприятий считают повышение квалификации через внутреннее или внешнее обучение главным инструментом профессионального роста. Такие данные «Ъ-Ростов» предоставила пресс-служба hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации аналитиков, на втором месте оказалась профессиональная переподготовка (64%), третье место заняло приоритетное рассмотрение внутренних кандидатов на вакансии компании (44%).

Часть работодателей уже внедряет подобные программы: 28% донских специалистов отмечают возможность повышения квалификации в своих компаниях, 14% имеют доступ к переподготовке.

«Технологии развиваются стремительно, и специалистам важно своевременно обновлять компетенции. Соискатели рассчитывают, что работодатели будут активно поддерживать их стремление к обучению, ведь это укрепляет и профессионализм сотрудников, и устойчивость бизнеса»,— комментирует Марина Дорохова, руководитель направления «Карьера и навыки» hh.ru.

Сотрудники Ростовской области также заинтересованы в персональной поддержке: 41% хотели бы видеть программы наставничества, 36% — карьерное консультирование. Эти инструменты помогают быстрее адаптироваться и понимать траектории развития.

Среди дополнительных форматов развития респонденты выделили кросс-функциональную или кросс-региональную ротацию (20%) и доступ к корпоративным библиотекам (19%). Такие механизмы расширяют кругозор и формируют универсальность сотрудников.

Валентина Любашенко