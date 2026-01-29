В Ростовской области ограничили наценку на базовые продукты до 10%
Правительство Ростовской области заключило соглашение с торговыми компаниями об ограничении наценки до 10% на 24 вида базовых продуктов. Об этом сообщила директор регионального департамента потребительского рынка Ирина Гелас.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Согласно договоренности, участники соглашения не могут устанавливать торговую наценку выше 10% на товары, для которых могут вводиться предельно допустимые розничные цены. В список входят молоко питьевое, куриные яйца, сахар-песок, картофель, капуста и яблоки.
«Данная работа носит системный характер. Так, в 2025 году к соглашению присоединились 246 хозяйствующих субъектов и три региональные сетевые торговые организации. Вопрос стабилизации цен на территории Ростовской области стоит на особом контроле»,— пояснила Гелас.
Соглашение не распространяется на товары, на которые уже введено государственное регулирование цен.