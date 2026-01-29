В Ростовской области ограничили наценку на базовые продукты до 10%

Правительство Ростовской области заключило соглашение с торговыми компаниями об ограничении наценки до 10% на 24 вида базовых продуктов. Об этом сообщила директор регионального департамента потребительского рынка Ирина Гелас.

Согласно договоренности, участники соглашения не могут устанавливать торговую наценку выше 10% на товары, для которых могут вводиться предельно допустимые розничные цены. В список входят молоко питьевое, куриные яйца, сахар-песок, картофель, капуста и яблоки.

«Данная работа носит системный характер. Так, в 2025 году к соглашению присоединились 246 хозяйствующих субъектов и три региональные сетевые торговые организации. Вопрос стабилизации цен на территории Ростовской области стоит на особом контроле»,— пояснила Гелас.

Соглашение не распространяется на товары, на которые уже введено государственное регулирование цен.

Валентина Любашенко