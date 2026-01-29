Ростовские таможенники пресекли контрабанду 1,1 тысячи пачек сигарет из Алжира

На теплоходе, прибывшем в пункт пропуска Речной порт Ростов-на-Дону из порта Скикда (Алжир), таможенники изъяли 1,1 тыс. пачек импортных сигарет стоимостью 169 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

Фото: пресс-служба Южного таможенного управления

Незаконно провезти сигареты пытался капитан корабля — гражданин Турции.

В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 226.1 УК РФ «Незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза стратегически важных товаров, совершенное в крупном размере».

Наталья Белоштейн