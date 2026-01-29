Экс-замглавы Курской области Дедов не признал вину в хищении 152 млн рублей

Бывший заместитель губернатора Курской области Алексей Дедов не признал вину по делу о хищении 152 млн руб. при строительстве фортификаций на границе с Украиной. Об этом сообщили в пресс-службе судов региона.

По версии следствия, господин Дедов вместе с бывшим главой региона Алексеем Смирновым и экс-гендиректором АО «Корпорация развития Курской области» Владимиром Лукиным были руководителями организованной группы. В частности, их считают причастными к растрате средств, выделенных на постройку двух взводных опорных пунктов пограничной службы в Глушковском районе Курской области. Следствие считает, что Алексей Дедов также требовал взятки с подрядчиков за их включение в реестр и беспрепятственную приемку работ.

На допросе бывший замгубернатора подтвердил, что встречался с другими фигурантами дела, но «характеризовал их исключительно в рамках служебных обязанностей по координации строительства фортификационных сооружений». Он заявил, что не требовал «откаты» с подрядчиков, а также сообщил об «отсутствии какого-либо личного обогащения или получения незаконного вознаграждения».

26 января по делу о хищениях приговорили бывшего депутата Курской областной думы Максима Васильева. Ему назначили 5,5 года общего режима и штраф 800 тыс. руб. Общий ущерб по делу о фортификациях оценивается в 1 млрд руб.

Подробнее — в материале «Ъ» «Опорные пункты отдали суду».

Никита Черненко