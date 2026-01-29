Ростовская область заняла шестое место в России по объему льготной ипотеки

По результатам 2025 года Ростовская область заняла шестое место в России по объему выданной льготной ипотеки. Ее сумма превысила 100 млрд рублей. Об этом сообщают аналитики Объединенного Кредитного Бюро.

За год в регионе было выдано 19,4 тыс. субсидий на ипотеку на общую сумму 100,2 млрд руб. Льготная ипотека заняла 87% от всех жилищных кредитов, выданных в регионе. Средний размер таких кредитов составил более 5,1 млн руб., а средний срок — 341 месяц.

В среднем по России в 2025 году было выдано 598,3 тыс. льготных ипотек на 3,4 трлн руб. Первые места в рейтинге заняли Москва, Московская область и Санкт-Петербург.

Наталья Белоштейн