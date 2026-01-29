Когда нечего скрывать

Депутаты крупных горсоветов и дум, а также Законодательного собрания края пока не планируют ужесточать режим доступа журналистов на свои заседания, как это сделали их коллеги из Государственной думы РФ. В представительных органах кубанских муниципалитетов заявили о своей приверженности принципам открытости и отсутствии намерений каким-либо образом ограничивать работу прессы.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Никаких иных ограничений на присутствие СМИ на мероприятиях, проводимых городской думой, не вводилось, и на данный момент вводить такие ограничения не планируется»,— заявил «Ъ-Кубань» заместитель председателя городской думы Краснодара, председатель комитета по вопросам местного самоуправления и информационной политики Зорик Садоян, отвечая на соответствующий запрос издания.

Запрос был направлен в гордуму кубанской столицы в связи недавним введением ограничений для работы фотокорреспондентов в Государственной думе РФ, которых не пустили на пленарное заседание. Это произошло после того, как спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании публично отчитал фотографов думского пула за несознательность и стремление «показать (депутатов.— “Ъ”) в плохом виде».

Зорик Садоян отметил, что заседания городской думы Краснодара и еженедельные совещания депутатов проводятся открыто, гласно, освещаются в городских средствах массовой информации. Аккредитация журналистов происходит в соответствии с федеральным законом о СМИ и регламентом городской думы.

В частности, средству массовой информации, равно как и представителю другой организации или гражданину, может быть отказано в присутствии на очередном заседании в случае, если заявка об этом подана ими позднее 18:00 дня, предшествующего дню проведения заседания. Кроме того, при рассмотрении наиболее острых и значимых вопросов количество желающих присутствовать на заседании или еженедельном совещании возрастает кратно. При отсутствии физической возможности, к примеру свободных мест в зале, либо если это будет нарушать санитарные или противопожарные нормы, журналисту может быть отказано в присутствии, отметил вице-спикер.

«Но отмечу, что даже в этих случаях мы стараемся найти возможность пойти навстречу журналистам… Само собой, приглашенные лица должны соблюдать установленные нормы поведения в общественных местах»,— добавил он.

В городской думе Новороссийска также заявили об отсутствии каких-либо препятствий для исполнения профессионального долга представителям СМИ. На все мероприятия (заседания думы и профильные комитеты) приходят официально зарегистрированные журналисты, видеооператоры и фотокорреспонденты. За все время работы городской думы никаких прецедентов, связанных с публикацией нелицеприятных материалов, в официальных СМИ не было.

«Нет, никаких неудобств не было зафиксировано, поскольку у городской думы и официальных СМИ Новороссийска сложились доброжелательные отношения. С учетом положительного опыта взаимодействия с официальными СМИ города Новороссийска, городская дума не видит необходимости ужесточать режим работы либо препятствовать выполнению профессиональных обязанностей журналистов»,— заявили в пресс-службе новороссийской думы.

В геленджикской думе также заявили, что в ближайшее время корректировок по проведению сессий думы не планируется.

В пресс-службе горсобрания Сочи сходу не стали давать ответ на этот вопрос по телефону, попросив редакцию оформить официальное письмо на фирменном бланке. Ответ на него к моменту выхода материала на редакционную почту не поступил.

В пресс-службе Законодательного собрания Краснодарского края изданию также сообщили, что изменений в режиме доступа СМИ не планируют, краевой парламент продолжит работать в прежнем режиме.

Михаил Волкодав