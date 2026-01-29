Суд рассмотрит апелляцию по делу об изъятии перегрузочного комплекса в Туапсе

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд 18 февраля рассмотрит жалобы бывших иностранных владельцев перегрузочного комплекса в порту Туапсе на решение суда первой инстанции об обращении активов в доход государства. Соответствующая информация размещена на портале kad.arbitr.ru.

Как писал «Ъ», в ноябре Генеральная прокуратура добилась признания недействительной сделки по покупке 100% долей в уставном капитале ООО «Туапсинский морской коммерческий порт» (ТМКП). Также были признаны недействительными сделки с «Предприятием ТМКП», «Дар Фрут» и Темрюкским морским перегрузочным терминалом. Активы, принадлежавшие гражданину Азербайджана Шахлару Новрузову, ряду других физических лиц и офшору Vonixel Limited (Британские Виргинские острова), были изъяты в пользу государства.

Прокуратура указала на нарушение порядка приобретения стратегических активов иностранными резидентами, с чем согласился суд.

Ответчики пытались убедить суд, что общества ТМКП и «Предприятие ТМКП» не обладают стратегическим статусом, так как не включены в реестр субъектов естественной монополии. Генпрокуратура, в свою очередь, подчеркнула, что факт включения предприятия в данный реестр не является определяющим для признания его стратегическим.

В материалах дела отмечено, что на момент приобретения ответчиками активов стратегическое значение имело портовое предприятие, чья доля услуг в границах морского порта превышала 20%. ООО «Предприятие ТМКП», специализирующееся на перевалке плодоовощной продукции, контролировало в разные периоды от 30% до 59% импорта овощей и фруктов в порту Туапсе в разные годы. Таким образом, ООО «Предприятие ТМКП», арендующее глубоководный причал у ТМКП, и сама компания ТМКП относятся к хозяйственным обществам, имеющим стратегическое значение.

По данным Генпрокуратуры, стратегические компании РФ оказались под контролем группы лиц, включающей иностранных инвесторов. В свою очередь владельцы активов через цепочку офшоров связаны с российскими гражданами А. Н. Ярчуком и А. В. Вотиновым. Последние фигурируют в уголовных делах, возбужденных в связи с махинациями при реконструкции Туапсинского НПЗ. По данным правоохранительных органов, господин Ярчук под видом договоров подряда переводил средства фирмам-однодневкам, а господин Вотинов лоббировал заключение договоров аренды от имени «Роснефти» с подконтрольными ему лицами. По данным СМИ, Ярчук и Вотинов находятся за пределами России, их уголовное преследование приостановлено.

Наталья Решетняк