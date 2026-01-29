В Ярославле вновь перенесли закрытие двух троллейбусных маршрутов

В Ярославле продолжат работать троллейбусные маршруты № 4 (Торговый переулок – Фабрика «Красный перевал») и № 8 (Улица Волгоградская – Торговый переулок), сообщили в министерстве дорожного хозяйства и транспорта региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Ранее планировалось временно прекратить движение маршрутов с 1 января в связи с началом ремонта трамвайных путей и демонтажом контактной сети на проспекте Октября. На период закрытия освободившийся транспорт хотели перенаправить на маршруты № 3 и 7. Однако в январе закрытия не произошло. Как поясняли в профильном министерстве, его перенесли на февраль.