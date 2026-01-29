Депутат Горячева объяснила свои слова о переходе вузов на новую систему обучения

С сентября 2026 года будет расширена пилотная программа для вузов, предусматривающая отмену форматов бакалавриата и магистратура. Вместо них в вузах вводят базовое и специализированное высшее образование, сообщила ТАСС первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева («Новые люди»). Она уточнила, что изменения затрагивают не все вузы, а «ограниченное число».

Госпожа Горячева говорила «РИА Новости», что на новую модель обучения перейдут только 11 вузов. Какие конкретно, она не перечислила. Базовое высшее образование рассчитано на срок от четырех до шести лет в зависимости от специальности. Специализированное высшее образование займет от года до трех. В Минобрнауки заявляли, что первые два года во всех вузах будут преподавать «ядро образовательной программы».

О распределении льготных квот — в публикации «Ъ» «Круговорот квот».