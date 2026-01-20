Круговорот квот

С этого года вузы больше не смогут перенаправлять невостребованные целевые места сразу в общий конкурс. Сначала они должны быть предложены абитуриентам, имеющим право на льготные условия зачисления, включая участников СВО и их детей. Минобрнауки еще в 2022 году ввело отдельную квоту для этой категории поступающих. Если квота окажется незаполненной, то ненужные места достанутся поступающим по обычным правилам. Эксперты не ждут существенных изменений, так как места по квотам в большинстве вузов не заполняются до конца.

“Ъ” выяснил, как в приемную кампанию 2026–2027 учебного года вузы будут перераспределять льготные места в рамках обновленного порядка приема в университеты.

Часть бюджетных мест в вузах государство сегодня резервирует под разные квоты. В рамках целевого набора места получают студенты, заключившие договор с предприятиями об обязательном трудоустройстве после окончания учебы. Особая квота включает не менее 10% мест, выделенных на каждом направлении для абитуриентов, «оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах» (например, сирот и инвалидов). Отдельная квота предусмотрена в качестве меры поддержки для участников СВО и их детей: на нее выделяется также не меньше 10% мест. В 2025 году по этой квоте в университеты попало 6% студентов. Если часть квотных мест оказываются незаполненными, их переносят в общий конкурс.

В прошлом году у вузов появилось право перераспределять места между особой и отдельной квотами: если в рамках первой оставались незаполненные места, то вуз мог использовать их для нужд второй, а не направлять сразу в общий конкурс. Но по факту такая необходимость возникала нечасто и большинство мест, выделенных под эти квоты, в итоге все равно доставались поступающим по обычным правилам. В 2025–2026 учебном году общий объем отдельной квоты с учетом перераспределения составил 53,8 тыс. мест, заполненными оказались только 53,4% из них.

Теперь в отдельную квоту (для участников СВО и их детей) будут попадать и невостребованные места из целевого набора.

Последние, напомним, распределяются государством в зависимости от кадровой потребности регионов с учетом запроса работодателей. Предприятия до начала приемной кампании размещают на платформе «Работа в России» вакансии, привязанные к целевому месту в университете. Поскольку вакансий часто оказывается меньше, чем мест, теперь еще до начала приема заявлений от абитуриентов — с 15 до 19 июня — эти места в бакалавриате и специалитете вуз сможет перенести в отдельную квоту. Если они окажутся невостребованными и там, то попадут поступающим по общим основаниям. Аналогично целевые места, которые не были заняты абитуриентами (то есть те, на которые работодатель подал вакансию, но никто не проявил желания поступать), сначала попадут в отдельную квоту и только потом — в общую конкурсную массу.

По данным Минобрнауки, в 2025 году из общего числа занявших бюджетные места лишь 6% поступили по отдельной квоте, и это, отмечают в ведомстве, «никак не ограничило возможности других категорий абитуриентов». «Обновленный порядок перераспределения квот, как и действовавший ранее, обеспечит доступность бесплатного высшего образования для всех категорий граждан и в 2026 году»,— заверили “Ъ” в министерстве.

В ведущих вузах страны основную массу дополнительных мест для общего конкурса давала именно целевая квота, отмечает первый заместитель председателя приемной комиссии университета ИТМО Кирилл Александров.

Шансы, что дополнительные места «дойдут» до общего конкурса, снижаются, особенно с учетом растущего спроса на поступление по квоте для участников СВО, говорит эксперт. В большинство ведущих вузов, прогнозирует он, будет «несколько сложнее поступить, поскольку дополнительных мест не предвидится».

Знакомый с ситуацией и близкий к Минобрнауки собеседник “Ъ”, впрочем, уверен, что для большинства университетов изменений не будет, так как места по отдельной квоте не заполняются даже в рамках обязательных 10%.

Заместитель ответственного секретаря приемной комиссии НИЯУ МИФИ Алексей Егоров говорит, что число мест, доступных по общему конкурсу, спрогнозировать тяжело. С проблемами из-за новых правил, по его мнению, могут столкнуться только абитуриенты маленьких вузов, где изначально выделено немного бюджетных мест. В топовых университетах места по квотам не заполняются до конца и переходят в общий конкурс. Господин Егоров обращает внимание на то, что поступающих по квотам с каждым годом становится больше: «Пока ситуация некритична, но в случае резкого роста их числа может появиться и социальное недовольство, особенно если по ним будут заполняться места в ведущих университетах, где и так большое число олимпиадников само по себе создает общественный резонанс».

«С учетом того что количество бюджетных мест на программы специалитета и бакалавриата в этом году не сократится, сложнее на бюджетные места поступать не станет»,— уверен старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Борис Илюхин.

Полина Ячменникова