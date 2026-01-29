В Госдуме рассказали, когда вузы перейдут на новую систему образования

Форматы бакалавра и магистра отменят в России с 1 сентября 2026 года, заявила первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева («Новые люди»). Она уточнила, что в стране введут базовое и специализированное высшее образование.

Госпожа Горячева напомнила, что базовое высшее образование рассчитано на срок от четырех до шести лет в зависимости от специальности. Специализированное высшее образование займет от года до трех — это «обновленный формат магистратуры с профессиональными, управленческими и исследовательскими треками», уточнила депутат. «Важное дополнение: раньше после окончания специалитета нельзя было претендовать на бюджетные места в магистратуре. Теперь такого запрета нет»,— сказала она «РИА Новости».

Ксения Горячева считает, что новая система высшего образования дает вузам больше «свободы выстраивать программы под реальные запросы, но не теряя фундаментальности». Она наиболее важна для инженерных и наукоемких направлений, добавила депутат.

Глава Минобрнауки Валерий Фальков в феврале 2025 года представил ректорам поправки к закону «Об образовании», закрепивших реформу высшего образования. Предполагается, что первые два года во всех вузах будут преподавать «ядро образовательной программы». Магистратура предусматривает четыре трека, из которых два доступны только при наличии совпадающего по профилю базового образования.

