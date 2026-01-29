Сочинцы после новогодних праздников направили на переработку более 2 тысяч елей

В Сочи подвели итоги традиционной экологической акции по сбору и утилизации новогодних елей. По данным администрации города, после завершения праздничного периода жители курорта направили на вторичную переработку более двух тысяч натуральных хвойных деревьев. Мероприятие проходило в течение трех недель января и было организовано при участии мэрии Сочи и Эколого-биологического центра имени Соколова.

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Акция была ориентирована на снижение нагрузки на коммунальные службы в период массового вывоза отходов после новогодних праздников, а также на повторное использование природных ресурсов. Собранные ели перерабатывались с применением специализированной дробильной техники, в результате чего получалась древесная щепа.

Переработанный материал используется для нужд городского хозяйства и социальных учреждений. Щепа применяется в ландшафтном оформлении общественных пространств, а также в качестве подстилки для животных, содержащихся в эколого-биологическом центре. Кроме того, хвойный материал задействуют при обустройстве вольеров муниципального центра содержания безнадзорных животных.

Перед сдачей деревьев на переработку горожанам необходимо было полностью очистить их от декоративных элементов, включая игрушки и мишуру. Возможность принять участие в акции была открыта для всех желающих до 28 января. В администрации Сочи отметили высокую вовлеченность жителей курорта и подчеркнули, что подобные инициативы способствуют формированию устойчивой экологической практики и ответственному обращению с отходами.

Мария Удовик