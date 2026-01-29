Сarlyle назвал условия покупки активов ЛУКОЙЛа

Соглашение о покупке зарубежных активов ЛУКОЙЛа (MOEX: LKOH) зависит от результатов проверки и оценки актива (due diligence), заявил американский фонд Carlyle. Он также обратил внимание, что сделку еще должны одобрить регуляторы, приводит Reuters сообщение фонда.

ЛУКОЙЛ выставил зарубежный бизнес на продажу после введения санкций США. Сегодня российская компания объявила о заключении соглашения с Carlyle. Компания также заявила о наличии нескольких условий, среди них — согласование с регуляторами. В сделку не войдут проекты в Казахстане, и ЛУКОЙЛ продолжает переговоры с другими покупателями.

