Панарин выведен из состава «Рейнджерс» перед обменом в другой клуб НХЛ

«Нью-Йорк Рейнджерс» вывел из состава российского форварда Артемия Панарина. Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ), решение связано с предстоящим обменом игрока в другой клуб.

Ранее генеральный менеджер «Рейнджерс» Крис Друри объявил о начале «перенастройки команды», которая подразумевает оптимизацию состава. Клуб отказался продлевать соглашение с Панариным. Его действующий контракт с ежегодными выплатами в размере более $11 млн истекает летом.

Артемий Панарин пропустил гостевую встречу «Нью-Йорк Айлендерс». Игра завершилась в пользу хозяев со счетом 5:2. Сообщается, что российский форвард пропустит все три матча регулярного чемпионата НХЛ до начала олимпийской паузы. «Рейнджерс» могут обменять Панарина не позднее 6 марта. По информации журналиста Винса Меркольяно, наибольший интерес к нападающему проявляют «Вашингтон Кэпиталс» и «Колорадо Эвеланш».

До перехода в «Рейнджерс» Артемий Панарин представлял «Чикаго Блэкхокс» и «Колумбус Блю Джекетс». За клуб из Нью-Йорка он выступает с 2019 года. Всего в регулярных чемпионатах НХЛ россиянин провел 804 матча, набрав 927 очков (321 шайба+606 результативных передач).

Подробнее — в материале «Ъ» «Лидер обменного фонда».

Таисия Орлова