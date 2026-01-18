Лидер обменного фонда

Один из самых известных российских хоккеистов Артемий Панарин превратился в главного персонажа неожиданной истории с кадровой перестройкой, официально анонсированной клубом НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс». Она предполагает расставание проваливающей сезон команды ради привлечения перспективной молодежи с рядом дорогих знаменитостей. Наиболее заметная среди них — форвард Панарин, контракт которого с «Рейнджерс» с ежегодными выплатами более $11 млн истекает летом. Предполагается, что его обменяют в другой клуб еще до окончания соглашения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Нью-Йорк Рейнджерс» планирует избавиться от одной из своих главных звезд — российского форварда Артемия Панарина (№10) — для «перенастройки» команды

Фото: Kyle Ross-Imagn Images / Reuters «Нью-Йорк Рейнджерс» планирует избавиться от одной из своих главных звезд — российского форварда Артемия Панарина (№10) — для «перенастройки» команды

Фото: Kyle Ross-Imagn Images / Reuters

Рядовому матчу регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» в субботу, 17 января, обыграл — 6:3 — на выезде «Филадельфия Флайерс», особенный оттенок придало событие, происшедшее за несколько часов до него. Речь идет о публикации обращения к своим «преданным и страстным» болельщикам от генерального менеджера Криса Друри. В нем он анонсировал то, что назвал «не перестройкой, а перенастройкой» команды, хотя на самом деле говорилось в заявлении, строго говоря, как раз о радикальной кадровой перестройке.

Друри предупредил, что, «принимая во внимание турнирное положение», клуб избрал основанный на «реалистичном» подходе «новый стратегический план», решив «сказать до свидания» некоторым игрокам, дарившим в прошлом «великолепные моменты» фанам. Вместо них он будет привлекать хоккеистов, которые «привнесут упорство, талант, скорость и качества победителей», уточнив, что акцент будет делаться на молодежь, права выбора на драфте новичков и уменьшении платежной ведомости, увеличивающем пространство для маневра при комплектовании состава при действующем в НХЛ жестком потолке зарплат. В данный момент, по данным CapWages, у «Рейнджерс» «зазор» до предельной отметки составляет около $4 млн.

Такие анонсы в НХЛ — редчайший случай. Ее клубы обычно предпочитают заранее не рассказывать о чем-то похожем на предстоящую распродажу ведущих хоккеистов и по крайней мере временном отказе от борьбы за серьезные достижения.

Происшедшее в «Рейнджерс» ведущие североамериканские медиаресурсы, в том числе сайт лиги, комментировали, описывая его специфический бэкграунд. На протяжении почти всей своей истории эта команда входит в число наиболее востребованных у публики и наиболее успешных в коммерческом отношении. В рейтинге Forbes, который ранжирует клубы НХЛ по стоимости бренда, «Рейнджерс» с оценкой $4 млрд и ежегодными доходами в размере $322 млн очутился в 2025 году на втором месте вслед за «Торонто Мейпл Лифс». Он всегда обладает дорогой заявкой. Однако успехи спортивные совершенно не соответствуют коммерческим. В последний раз «Рейнджерс» выиграл Кубок Стэнли в прошлом веке — в 1994 году, а в финале play-off играл в 2014-м. В минувшем сезоне клуб вообще не попал в кубковую стадию, а в текущем также движется к провалу. Сейчас он располагается на низшей строчке таблицы Восточной конференции, часто переживая катастрофически неудачные отрезки с сериями поражений.

TSN сообщил, что перед публикацией обращения Криса Друри он устроил встречу с опытными игроками «Рейнджерс», попытавшись «откровенно» разъяснить им позицию клубного руководства. А с одним из хоккеистов была организована беседа с глазу на глаз. Этот хоккеист — знаменитый российский форвард Артемий Панарин. В «Рейнджерс» Панарин перешел из «Колумбус Блю Джекетс» в 2019 году, заключив с клубом контракт, до сих пор входящий в список самых крупных в НХЛ. Его срок — семь лет, а общая сумма вознаграждения составляет $81,5 млн. То есть в среднем ежегодно Панарин, который постоянно оказывается в верхней части классификации лучших бомбардиров регулярного чемпионата, зарабатывает $11,6 млн.

TSN, ESPN и эксперты самой НХЛ не сомневаются, что именно Артемий Панарин — главный персонаж «перенастройки». Причем попрощаться с ним «Рейнджерс» намерен до завершения регулярного чемпионата, потому что одновременно с ним истечет срок действия соглашения форварда и он приобретет статус свободного агента, который может уйти куда угодно без компенсации. Единственный для клуба вариант компенсацию получить — обменять Панарина в другую команду до 6 марта: в этот день перед финишной частью регулярного первенства вступает в силу запрет на такого рода сделки.

Различные источники указывают, что в контракте россиянина есть пункт, обмены запрещающий. Однако на практике он их не исключает, просто подчеркивая особое отношение к игроку.

Все североамериканские издания уверены в том, что спрос на Артемия Панарина со стороны клубов, рассчитывающих посражаться за Кубок Стэнли, будет огромным. Тем более учитывая его сегодняшний тонус. В бомбардирской гонке чемпионата Панарин с 54 очками в 48 матчах шел 18 января 14-м, совсем близко к топ-десятке, а в матче с «Филадельфией», последовавшем за неприятным рандеву с Крисом Друри, набрал три балла, забросив две шайбы.

Алексей Доспехов