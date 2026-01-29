В Сочи на развитие туризма направили только 3,3% от собранного туристического налога

По итогам девяти месяцев 2025 года туристический налог принес бюджетам регионов 5,5 млрд руб., однако лишь около 12% этой суммы было заложено муниципалитетами на развитие туристической инфраструктуры. Такие данные были озвучены на круглом столе в Госдуме, передает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

На отдельных курортах доля профильных расходов оказалась еще ниже: в Сочи, по предварительным оценкам, из собранных за год 900 млн руб. на развитие туризма направлено около 30 млн руб., или 3,3%.

Туристический налог был введен с 1 января 2025 года вместо курортного сбора и к настоящему времени действует в 2,8 тыс. муниципальных образований 70 субъектов РФ. По данным Минэкономразвития, в 2025 году к ним присоединятся еще девять регионов с 24 муниципалитетами. В то же время налог не взимается в семи субъектах, включая Москву, Севастополь и Республику Крым.

Как сообщил директор департамента реализации проектов в сфере туристской деятельности Минэкономразвития Георгий Груша, 63% всех поступлений обеспечили Краснодарский край, Санкт-Петербург, Ставропольский и Алтайский края. Общий объем сборов уже превысил первоначальный прогноз ФНС, оценивавшийся примерно в 5 млрд руб. Вместе с тем, подчеркнул он, в отличие от курортного сбора, средства туристического налога не имеют целевого назначения и поступают в общий бюджет региона.

По словам председателя комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаева, в результате налог фактически используется на любые нужды муниципалитетов, включая социальную инфраструктуру, тогда как на развитие туризма средства направляются в минимальном объеме. В Минэкономразвития признают проблему, отмечая отсутствие законодательной «окраски» доходов, и ограничиваются методическими рекомендациями регионам.

Налог охватывает около 58% номерного фонда страны — порядка 577 тыс. номеров, включая гостевые дома. Минимальный платеж в 100 руб., по оценке Минэкономразвития, эквивалентен не менее чем 3% среднего чека за проживание и в наибольшей степени затрагивает бюджетный сегмент — хостелы и гостевые дома. Эксперты отмечают, что без закрепления целевого характера расходов туристический налог рискует остаться дополнительным сбором с туристов, лишь незначительно влияющим на развитие отрасли.

