В Ростовской области возбуждено дело в отношении 59-летнего рыбака-браконьера

Сотрудники Сальского линейного отдела МВД России на транспорте задержали 59-летнего жителя Пролетарска Ростовской области по подозрению в незаконном вылове рыбы. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УТ МВД России по СКФО Фото: пресс-служба УТ МВД России по СКФО

Правоохранители установили, что мужчина использовал запрещенную ставную лесковую сеть длиной 60 м для вылова рыбы без специального разрешения. В ходе оперативных мероприятий транспортные полицейские изъяли более 75 особей водных биоресурсов, среди которых сазан, лещ, карась серебристый, окунь и тарань. Ущерб оценили в сумму свыше 20 тыс. руб.

Группа дознания Сальского линейного отдела МВД России на транспорте возбудила уголовное дело по п. «б» ч. 1 ст. 256 Уголовного кодекса РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов).

Валентина Любашенко